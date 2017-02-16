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Общество
55 место занимает Молдова в рейтинге чистых стран
16.02.2017

Наша страна занимает 55 место среди 180 стран, включённых в индекс экологической эффективности, опубликованный Центром экологической политики и права при Йельском университете.

Исследование экологической эффективности измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами на основе 22 показателей в 10 категориях, которые отражают различные аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности её экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья населения, практику экономической деятельности и степень её нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной политики в области экологии.

Судя по рейтингу, Финляндия — самое экологически чистое государство во всем мире.


 
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