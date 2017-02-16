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Спорт
Раду Албот заработал 51 тыс. долларов с начала года
16.02.2017

Молдавский теннисист Раду Албот поднялся на три позиции в мировом рейтинге АТР.

Улучшению места спортсмена в рейтинге АТР (Association of Tennis Professionals) поспособствовал победный матч на турнире в Софии, прошедшем на прошлой неделе. В рамках выступления в мировом теннисном туре он заработал более 51 тыс. долларов.

Раду Албот поднялся на 89-е место в рейтинге АТР после того, как одержал победу над болгарским теннисистом Александром Лазаровым в рамках турнира «Garanti Koza Sofia Open», завершившегося 12 февраля. В первом раунде турнира молдавский спортсмен выиграл в двух сетах со счётом 7:6, 6:2. Во втором раунде Албот не смог противостоять французскому теннисисту Давиду Гоффену, занимающему 11-е место в рейтинге АТР.

С начала нынешнего года финансовое положение Раду Албота улучшилось на 51,6 тыс. долларов. Всего же за свою карьеру он уже заработал более 834 тыс. долларов. На этой неделе сумма его премиальных может возрасти, так как он примет участие в турнире АТР в Мемфисе (США), где в первом круге он встретится с бельгийцем Стивом Дарси, занимающим 55-ое место в мировом рейтинге.

Уточним, что Раду Албот родился в Кишинёве в 1989 году. Стал профессиональным теннисистом в 2006 году, а спустя два года впервые принял участие в турнире под эгидой АТР. В августе 2015 года он поднялся на 85-ую позицию в рейтинге АТР, тем самым установив личный рекорд в карьере.


 
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