Общество Новые подробности о продаже новорожденного ребенка родителями Гражданка Германии и двое уроженцев нашей страны пытались вывезти из Молдовы новорожденного ребенка. На границе они представили разрешение от отца младенца, заверенное бельцким нотариусом. Немку и ее спутников задержали по подозрению в торговле людьми. Новорожденного, предположительно, продали. 38-летняю гражданку Германии и двоих мужчин из Молдовы остановили на таможенном пункте в Леушенах. Они хотели вывезти из страны новорожденную девочку. Немка представила таможенникам разрешение от отца малышки, в котором фигурировала как сопровождающее лицо. Трое подозреваемых с новорожденной прибыли на таможню примерно в 13:00. При проверке паспортов пограничному полицейскому показалось подозрительным, что девочку, которой 12 дней, сопровождают не родители, а посторонние люди. Подозреваемых допросили. Они путались в показаниях. Допрос длился более четырех часов. "У нее было разрешение, заверенное бельцким нотариусом. Но было непонятно, на основании чего оно составлено. В то же время, по документу, сопровождать малышку женщина могла только с марта. Так появились первые подозрения", - сказала начальник смены на КПП Леушень Надежда Кэзэнеску.



Немка заявила, что везет ребенка в Германию на лечение. Однако она не смогла представить ни одной медицинской справки о состоянии здоровья малышки. Пограничники установили, что девочка родилась третьего февраля в Бельцах. Её отец недавно вышел из тюрьмы, а мать находится в больнице. "Ребенок не плакал, все время спал. Скорее всего, семья малышки в очень тяжелой ситуации, живут плохо, у них дома еще трое детей, и она из милости решила его забрать, не дать умереть", - добавила начальник смены на КПП Леушень. Девочку отвезли в столичный Центр временного размещения. Расследование ведёт Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. "Возбуждено уголовное дело по статье 207. За незаконный вывоз детей из страны грозит от двух до шести лет тюрьмы", - отметила прокурор Алина Николаева. Отца малышки тоже задержали. Прокуроры намерены потребовать ордер на его арест.



