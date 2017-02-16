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Здоровье
Список компенсируемых лекарств в этом году расширится
16.02.2017

Список компенсируемых лекарств в этом году расширится. Минздрав выделил на эти цели 522 миллиона леев, на 20 больше, чем в прошлом. 

Сейчас в этом списке значатся 140 наименований лекарств. В прошлом году компенсированные медикаменты получили почти шесть тысяч пациентов, страдающих астмой, ещё 400 тысяч - сердечно-сосудистыми заболеваниями и примерно сто тысяч - сахарным диабетом.

Кроме того, 230 тысяч пациентов получили либо бесплатное лечение, либо оплатили его лишь частично.


 
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