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Политика
Правительство намерено вернуть доверие граждан к Евросоюзу
16.02.2017

Правительство сделает все возможное, чтобы восстановить доверие граждан к европейскому курсу страны и Евросоюзу. Об этом премьер Павел Филип заявил на встрече с послами стран членов ЕС, Соединенных Штатов, Турции и Швейцарии. 

Стороны обсудили важность проведения реформ публичной администрации, в области здравоохранения, госзакупок, занятости населения, а также системы оплаты труда бюджетников.

По словам премьера, 2016 - был годом выхода из кризиса и стабилизации ситуации, а 2017 станет годом роста и инвестиций


 
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