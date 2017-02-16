Десятки упаковок молока без срока годности обнаружили в одном из столичных магазинов

Десятки упаковок молока без срока годности обнаружили в одном из столичных магазинов специалисты Агентства по защите прав потребителей. Продукцию сняли с продажи, администрации и производителю грозят штрафы.

В Агентство по защите прав потребителей обратился один из покупателей магазина. После чего, специалисты и инициировали проверки.

"В продаже есть товар, на котором указан срок годности, но есть и такой, где нет ни даты изготовления, ни срока годности", - сказал замглавы АЗПП Вячеслав Чухрий.

По словам администрации магазина, срок годности был указан на половине товара. Всю вину руководство сваливает на сотрудников, которые по его словам, не проверили товар при получении.

"Из этой партии, которую мы получили, на большинстве упаковок был указан срок годности. К сожалению, не на всех. Мы вернули их производителю", - отметила администратор магазина Ольга Агрич.

Большинство покупателей всегда проверяют срок годности продуктов.

"Если у меня возникают сомнения, я не покупаю. Всегда беру проверенные продукты".

Проверки проведут и на молокозаводе в Рышканском районе.