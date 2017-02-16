16 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Апелляционная палата сократила тюремный срок администратору кафе "La Soacra"
16.02.2017

Алине Ярына, администратору кафе ""La Soacra", сгоревшего прошлой зимой, смягчили наказание. Апелляционная палата сократила срок ее пребывания в тюрьме открытого типа с четырех лет до трех с половиной. 

В конце декабря прошлого года второй администратор кафе, муж Алины Андрей и чиновник, ответственный за пожарную безопасность, получили по шесть лет лишения свободы. 

Сотрудник Национального центра общественного здоровья получил двухлетний срок условно, а чиновник Муниципального управления торговли был полностью оправдан. 

Пожар в кафе "La Soacra" произошел девятого января прошлого года. В огне погибли четыре человека, еще 13 пострадали.


 
Количество просмотров:
65
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.