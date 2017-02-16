Апелляционная палата сократила тюремный срок администратору кафе "La Soacra"

Алине Ярына, администратору кафе ""La Soacra", сгоревшего прошлой зимой, смягчили наказание. Апелляционная палата сократила срок ее пребывания в тюрьме открытого типа с четырех лет до трех с половиной.

В конце декабря прошлого года второй администратор кафе, муж Алины Андрей и чиновник, ответственный за пожарную безопасность, получили по шесть лет лишения свободы.

Сотрудник Национального центра общественного здоровья получил двухлетний срок условно, а чиновник Муниципального управления торговли был полностью оправдан.

Пожар в кафе "La Soacra" произошел девятого января прошлого года. В огне погибли четыре человека, еще 13 пострадали.