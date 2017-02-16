Упрощена процедура растаможивания автомобилей с приднестровскими номерами

Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании решение правительства «О выполнении положений Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты».

Посредством соответствующего нормативного акта регламентируется процедура размещения под таможенный режим импорта и регистрации в подразделениях Государственного предприятия «CRIS „REGISTRU» автомобилей с номерными знаками, выданных административно-территориальными единицами левого берега Днестра и мун. Бендер.

Как уточняет Moldpres, под действие положений настоящего решения правительства попадают лица, которые владели указанными транспортными средствами, или имели в пользовании до 1 ноября 2016 года, и которые оплачивают акциз в размере 30% от ставки установленного акциза на 2016 г.

Для растоможки соответствующих автомобилей, заявитель должен заполнить таможенную декларацию и письменные показания о достоверности информации, содержащейся в подтверждающих документах, прилагаемых к ней, а на этапе регистрации, к упомянутым документам добавляется таможенный сертификат.