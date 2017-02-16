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Политика
Как комментирует лидер фракции ПКРМ информацию о том, что из партии уходят новые депутаты
16.02.2017

В интервью порталу ТРИБУНА, лидеру парламентской фракции Партии коммунистов РМ (ПКРМ) был задан вопрос о неофициальных дискуссиях, касающихся новых уходов депутатов из различных фракций, и считает ли она, что будет попытка привлечь депутатов и из фракции коммунистов.
«Я сомневаюсь, что такая атака повториться снова по отношению к ПКРМ. Во-первых, сегодня в нашей парламентской группе действительно остались самые стойкие и честные депутаты, которым удалось избежать соблазна стать предателями своих товарищей и избирателей. Во-вторых, ни в коей мере невозможно восхищаться судьбой тех, кто не устоял и ушли под защиту олигархического парламентского большинства», — сказала Шупак.

По ее словам, «несмотря на заявленную независимость и имитацию (независимости независимо от фракции), абсолютно все выглядят послушными лакеями владельца, который их купил». «Маленький болтик в машине для голосования. И, кажется в ближайшем будущем, процесс по уничтожению этих людей закончится окончательно – не зря появляются слухи, что дезертиры официально объявят о своем присоединении к ДПМ», — отметила Шупак.


 
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