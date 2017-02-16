Додон: Граждане не должны платить за преступления, совершенные правительством. Это принципиальный вопрос, и здесь я не уступлю

Об этом заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон комментируя негативное заключение Министерства финансов РМ по поводу законодательной инициативы, касающейся аннулирования закона, обязывающего население страны возвращать украденный миллиард, сообщает Actualitati.md

Инициатива главы государства была рассмотрена на сегодняшнем заседании Правительства РМ и получила негативное заключение большинством голосов его членов. Таким образом, кабинет министров в очередной раз выступил за то, чтобы деньги, выделенные Нацбанком на покрытие финансовых дыр, образовавшихся в результате кражи миллиарда евро из трех банков страны, возвращали простые граждане.

Игорь Додон заявил, что по его мнению- это неверный шаг, который, в свою очередь, получит должную оценку со стороны граждан Республики Молдова.

"Я буду настаивать на всех законных средствах, чтобы это беззаконие по отношению к нашим согражданам было аннулировано. Я буду настаивать и на реакции со стороны Парламента РМ. Если эта инициатива будет отклонена, тогда мы обратимся за поддержкой к гражданам и попросим их согласия на то, чтобы аннулировать этот постыдный закон, в том числе путем проведения референдума.

Хочу также сообщить Вам, что в то время как законопроект рассматривало правительство, я провел встречи с рядом экспертов, в том числе и с предудущими членами руководства Нацбанка, с целью выявления других механизмов решения, которые позволили бы избежать передачи на плечи граждан возмещение миллиардов украденных из банковской системы. Есть решения", - заверил Президент.

Кроме этого, глава государства отметил, что на следующей неделе проведет встречу с представителями Международного валютного фонда, где он озвучит не только свою позицию, но и альтернативные решения для сложившейся ситуации.

"Я повторяю, граждане не должны платить ни одного лея за преступления, совершенные правительством. Это принципиальный вопрос, и здесь я не уступлю", - подытожил Президент.

Actualitati.md напомнимает, что инициатива об аннулировании данного закона стала первой законодательной инициативой Игоря Додона на посту главы государства. В настоящее время она проходит рассмотрение в парламентских комиссиях.

Отметим также, что парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам сегодня отказала в рассмотрении инициативы Игоря Додона на заседании. Свое решение представители парламентского большинства, входящие в состав этой комиссии, мотивировали отсутствием заключения по этому поводу Правительства РМ, а также юридической комиссии законодательного органа. Таким образом, этот вопрос данная комиссия рассмотрит на следующей неделе.