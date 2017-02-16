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Экономика
В обменник с паспортом: в Молдове вводят новые правила покупки валюты
16.02.2017

Законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предполагает возможность обмена валюты в обменных кассах на сумму более 5000 леев только при наличии удостоверения личности.

Замминистра юстиции Николай Ешану заявил на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции, что "данная мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга за действиями обменных касс"

"Это только первый шаг для того чтобы законодательство Молдовы приблизилось к европейским стандартам. Около 60% законов нуждаются в поправках и дополнениях для соответствия уровню ЕС", - сказал Ешану.

В итоге, законопроект решили передать на рассмотрение в парламент, только после экспертизы юридической парламентской комиссией


 
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