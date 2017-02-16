Гимпу в очередной раз оскорбил гагаузов: "Мы должны работать во благо государства, а не на чужаков"

Об этом главный либерал страны Михаил Федорович Гимпу заявил в интервью для портала «Europa Liberă».

«Надо подумать, чего мы хотим. И дальше разделять республику на четыре, пять или десять частей? Или хотим объединить два берега Днестра и Прута? Политика призвана работать во благо государства, а не чужаков, а государство – это люди. Как нам внедрить избирательные округа? Посмотрите, нас на юге не принимают в течение 25 лет. Все это время у них Ленин в центре Комрата», — заявил либерал.

По словам Гимпу, гагаузы не хотят учить государственный язык и хотят навязать русский:

«Они не признают нас, считают, что Россия – это их страна. Куда мы придем в такой ситуации?», - добавил Гимпу.

Actualitati.md напоминает, что ранее председатель Либеральной партии раскритиковал жителей Гагаузии за их пророссийскую направленность.

«Эти люди не радуются тому, что живут на нашей территории, а признательны России, которая дала им нашу землю. Они вместе с Россией, и умрут с ней. И даже статус автономии они имеют тоже благодаря России. Куда они пойдут? Их всего 100 тысяч человек», - заявлял политик.