Филип: Чудес не бывает. Мы должны работать, чтобы европейский курс стал необратим

Нам нужно работать, чтобы европейский курс Молдовы стал необратим. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, выступая на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции (CGIE), на которой главными темами дискуссий стали Календарь запланированных на 2017 г. совместных заседаний Молдова-Евросоюз в контексте реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, запланированные на этот год действия и развитие торговли с государствами-членами ЕС.

Премьер-министр призвал членов правительства проявить максимальную ответственность в выполнении обязательств, взятых на себя перед европейскими властями.

«Преобразование Молдовы будет иметь место только тогда, когда мы реализуем положения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Чудес не бывает, мы должны работать, чтобы европейский путь нашей страны стал необратимым. У нас есть необходимый потенциал, мы должны проявить собранность», - подчеркнул Павел Филип.

Согласно данным, представленным министром экономики, в 2016 г. молдавский экспорт в страны Европейского союза составил 65% от общего объема экспорта, зарегистрировав рост на 9,4% по сравнению с 2015 г., и превысил сумму в $1,33 млрд. В то же время импорт в нашу страну из ЕС увеличился примерно на 1%, составив $1,97 млрд. Выросло и количество экономических агентов, экспортирующих в ЕС, а ассортимент экспортируемой на рынок ЕС продукции стал более разнообразным.

Премьер-министр также распорядился создать рабочую группу для анализа степени выполнения обязательств, вытекающих из Договора о едином авиационном пространстве с ЕС, и разработки графика для ускорения процесса его реализации.

«Есть полная открытость со стороны стран ЕС по отношению к молдавскому правительству, и эта открытость будет существовать столько времени, сколько мы будем проявлять серьезность и выполнять взятые на себя обязательства», - заключил премьер.