Петренко: "Нельзя, вопреки его воле, везти подсудимого в инвалидной коляске в зал суда" (Видео)

15 февраля сотрудники спецназа "Pantera" привезли Вячеслава Платона в суд в инвалидной коляске. Напомним, что 27 января Платону стало плохо на заседании, ранее он заявил, что в пятницу, 10 февраля, его избили в следственном изоляторе Кишинёва, где он находится под предварительным арестом.

С пятницы администрация СИЗО №13 всячески препятствует попыткам адвокатов зафиксировать побои, игнорируя все ходатайства и заявления защитников. Подсудимого насильно привезли на суд в отсутствие его адвокатов. Позже Вячеслав Платон по неизвестным причинам был удалён из зала заседания.

"Ровно год назад в суде Рышкановки вооружённые автоматами спецназовцы применили силу прямо в зале суда против меня и моих товарищей, вынося нас за ноги и за руки из суда, - комментирует в социальной сети политик Григорий Петренко. - Силу применили и против мирных протестующих, пришедших по призыву "Нашей партии" и Ренато Усатого. Им ещё раз хочется сказать большое спасибо за поддержку в тот день.

Сегодня, ровно год спустя, уже в суде Буюкан, произошло не менее вопиющее беззаконие. Можно как угодно относится к Вячеславу Платону. Но в чём бы его ни обвиняли, категорически нельзя судить обвиняемого в отсутствие адвокатов! Нельзя, вопреки его воли, везти подсудимого в инвалидной коляске с мешком на голове в зал суда!

Всё это происходит на фоне того, что процесс закрыт для СМИ и общественности, а адвокатов не пускают в тюрьму к подзащитному! Это уже не пытки – это убийство! И я уверен на все сто, что заказчиком уничтожения главного свидетеля по делу о краже миллиарда является Плахотнюк!

Пишу это, так как прекрасно осознаю, что на месте Платона может оказаться любой из нас. Допускать такое издевательство над Конституцией и правами человека и молча на это смотреть, для меня равносильно соучастию в преступлении!

Пусть меня обвинят во всём, что угодно, но молчание в данном случае просто преступно!".