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Были обнародованы три проекта по выводу страны из кризиса
16.02.2017

Виктор Шелин, лидер Социал-демократической партии Молдовы, обнародовал три проекта по выводу страны из кризиса.

Как передает ТРИБУНА, первый предусматривает: «введение единого налога 5 процентов с продаж, взноса в пенсионный фонт в размере 10 процентов, отмена НДС, пошлин и налога на прибыль, превращение Молдовы в страну свободного экономического предпринимательства между ЕС и СНГ, учреждение международного экономического суда согласно международного торгового права с ведением судебных разбирательств зарубежными судьями».

Второй проект предусматривает: «массированная государственная поддержка и субсидии в целях добровольного учреждения кооперативных сельхозпредприятий нового типа из числа владельцев земельных квот с сохранением права собственности на землю, учреждение вновь созданными кооперативами и действующими фермерами районных агро-промышленных консорциумов по выращиванию, хранению, переработке сельхозпродукции и выпуску продуктов питания, предоставление АПК беспроцентных кредитов в леях в объеме экспортной валютной выручки».

«Третий — запрет партиям выдвигать кандидатов в сельские, районные, городские советы и депутаты Парламента по партийным спискам. Выдвижение кандидатов осуществляется гражданами на основе поддержки не менее 5 процентов от избирателей на избирательном участке.

Доходы собираемые в районах не переводятся в республиканский бюджет и распределяются районными и городскими советами! Государство осуществляет дополнительные трансферы в районы от республиканского бюджета», — утверждает он.

Кристина Пендя


 
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