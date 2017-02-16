10 лет Румынии в ЕС: Экономическое чудо или шаг вперед и много-много шагов назад?

Пока власти Молдовы ставят нам в пример соседнюю страну и ее успехи на поприще евроинтеграции, тамошние эксперты подсчитывают убытки от потери промышленности, пытаются сдержать пенсионный дефицит и оплакивают систему образования.

В этом году Румыния отметила 10-летие присоединения к Евросоюзу. На первый взгляд кажется, что можно говорить об экономическом чуде. Рост ВВП и экспорта, огромные инвестиции и увеличение зарплат, но что стоит за красивыми цифрами? Почему Румыния остается одной из самых бедных стран ЕС? Реальность такова, что многие местные жители предпочли интегрироваться в другие страны Евросоюза и забыть о родине. Что получили те, кто решил остаться?

ЭКСПОРТ

За 10 лет экспорт Румынии вырос с 25,9 до 56,4 миллиарда леев, прирост составил 110%. В то же время, вдвое увеличился импорт — с 37,7 до 63 миллиардов евро. Лучше всего Румынии удалось выстроить отношения с Германией, Италией, Францией и Венгрией. Стоит отметить, что 47% всех экспортируемых товаров — это автомобили и их комплектующие.

Впрочем, если сравнивать экспорт Румынии с ситуацией в соседних странах, то окажется, что хвастать нечем. На мировом уровне доля экспорта Бухареста в ряду прочих стран ЕС составила всего 0,35%, уточняет Ziarul Financiar.

В среднем, доля экспорта в ВВП европейских стран составляет 43,5%. Но Румыния не смогла достигнуть этого уровня, застыв на отметке в 40,9%, ее обошла даже Болгария.

ВВП

С ВВП вообще все не так просто. Он вырос от 100 миллиардов евро в 2007 году до примерно 170 миллиардов евро к концу 2016 года. В 2006 году уровень ВВП на душу населения, исчисляемый исходя из покупательной способности, был на уровне 39% среднего уровня по ЕС. К 2017 году он достиг 58%. Это, пожалуй, самый быстрый рост, который отмечается среди всех стран-участниц ЕС за последнюю декаду, уверяет газета Capital. Некоторые расчеты показывают, что у Румынии даже есть шанс обойти Хорватию и уйти с последнего места условного рейтинга.

Да-да, несмотря на рекордный рост, Румыния продолжает оставаться на задворках ЕС. По данным Евростата, она вместе с Болгарией делит последнее место по уровню бедности. За гранью нищеты живут больше трети жителей этих стран.

ИНВЕСТИЦИИ

Уровень инвестиций в Румынию вырос в 1,8 раз — с 34,5 миллиарда евро до 64 миллиардов евро. Согласитесь, что выглядит это более чем весомо, если учесть, что деньги идут на развитие производства и инфраструктуры.

Обратная сторона медали заключается в том, что многие граждане Румынии предпочли отправиться зарабатывать в другие страны. Если инвестиции выросли на 30 миллиардов евро, то мигранты выслали домой 52 миллиарда евро, и это перекрывает любые вклады.

Что будет, если эти потоки перекроют? Тенденция такова, что кризис в Европе отразился и на объемах инвестиций, наибольшие суммы Румыния получала в первые 2 года после присоединения. А гастарбайтеры могут и не вернуться назад. Чем дольше они живут за рубежом, тем больше вероятность, что скоро они заберут семьи и перестанут пополнять бюджет уже чужой страны.

ДЕМОГРАФИЯ

Радость от присоединения к Европе была значительно подпорчена огромным потоком мигрантов, ринувшихся за пределы страны. Всех манил мираж высоких зарплат и подгоняла безработица. За эти годы страна потеряла свыше 3 миллионов граждан, отмечает Digi 24. Около 500 тысяч вернулись домой, но социологи не советуют радоваться, чаще всего люди приезжают обратно, потому что не могут больше работать из-за проблем со здоровьем.

Если говорить с экономической точки зрения, то из-за миграции существенно сократились местные бюджеты населенных пунктов. Пассивность жителей, которые числятся только на бумаге, приводит к сокращению налоговых поступлений, и это негативно влияет на бюджет страны в целом. Компенсировать убытки инвестициями вряд ли получится.

А в социальном плане государство столкнулось с проблемой брошенных детей, родители которых уехали на заработки. И как ее решать — неизвестно.

ЗАРПЛАТЫ

В январе 2017 года у 10 стран ЕС минимальные зарплаты были меньше 500 долларов. Кто на последнем месте? Евростат гласит, что это Болгария и Румыния — 235 и 275 евро соответственно. Бухарест, впрочем, попытался исправить ситуацию, с февраля зарплата выросла до 322 евро.

Средняя зарплата за это время увеличилась на 150 евро. И все равно она остается одной из самых низких в Европе.

Проблема в том, что, рассказывая о росте зарплат, опускают тот факт, что цены тоже выросли. В итоге, покупательная способность румын вдвое ниже, чем у среднего европейца. А ведь выросли и налоги, и тарифы. Хотя это все равно лучше, чем в Молдове.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Доля промышленности в формировании ВВП в прошлом году составила 23,2% - так плохо не было уже очень давно. Достаточно сказать, что ранее она достигала отметки в 46%. Что это значит на практике? Отсутствие промышленности сказывается на инфраструктуре, сокращает количество рабочих мест, наконец, лишает экономику возможного дохода, поскольку приходится импортировать даже те товары, что раньше производили сами.

Инвесторов можно понять, они готовы открывать производство в Румынии, но этому мешают два фактора. Во-первых, газ и электроэнергия здесь дороже, чем в Германии. Во-вторых, нет квалифицированных специалистов и профтехучилищ, которые могли бы их подготовить на должном уровне.

ОБРАЗОВАНИЕ

Затраты на образование в Румынии составляют всего 4% ВВП. За 10 лет число лицеистов, которые смогли сдать БАК, сократилось вдвое, а расформирование профтехучилищ уже признано экономической ошибкой, сообщает Национальный институт статистики Румынии. Из плюсов можно назвать лишь использование европейских фондов для во­зобновления работы ряда школ.

Европейские комиссары признали, что одобренный в 2011 году Закон о национальном образовании был одним из самых реформистских и спорных в Европе. Да, переход на Болонскую систему упростил возможность получения европейского образования, но для этого нужно получить хорошую базу в национальных учебных заведениях, а ее - нет.

На рассмотрение в 2017 году запланировано сразу 7 моделей и стратегий развития образования, которые кардинально отличаются друг от друга.

ПЕНСИИ

С момента присоединения к Европе дефицит пенсионного бюджета в Молдове достиг отметки в 85 миллиардов леев. Началось это еще в 2008 году, когда были внесены изменения в пенсионное законодательство. Государство идет навстречу пенсионерам, в 2014 году экономический рост использовали для увеличения выплат — это должно было компенсировать рост цен, связанный с инфляцией. Да и в прошлом месяце правительство решило увеличить средние пенсии с 817 до 917 леев, подчеркивает агентство Mediafax. Увы, это привело к тому, что дефицит стал расти с удвоенной скоростью.

А проблема все в той же миграции, работоспособного населения стало меньше, а пенсионеров - больше. Решать проблему собираются так же, как и в Молдове: повышением пенсионного возраста — мужчинам до 65 лет, женщинам — до 62.

На сегодняшний день в Румынии 4,7 миллиона работающих пенсионеров, которые содержат 5 миллионов пенсионеров.

БИЗНЕС

В первые годы после присоединения Румынии к ЕС предприниматели лучились оптимизмом. Компании росли как грибы после дождя. Но оказалось, что рисковать бизнесмены боятся, поэтому они выбирали надежные проторенные дорожки. Вместо того чтобы накопить начальный капитал, многие обращались за кредитами к посредникам. Закончилось все тем, что развиваться в условиях нагрянувшего кризиса компании не смогли. С 2009 года на каждую новую компанию, которая открывается в Румынии, приходится 2,19 фирмы, прекративших свое существование. Это опять приводит к безработице, что еще больше ухудшает экономическую ситуацию. Круг замкнулся.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Делать какие-либо выводы сейчас сложно, поскольку ситуация в Румынии меняется едва ли не ежечасно. Очередной политический кризис ставит под сомнение вероятность того, что власти смогут найти выход из тех экономических капканов, что тянут страну вниз. Пока стоит отметить лишь тот факт, что остальные страны ЕС не хотят видеть Румынию в зоне евро до тех пор, пока критерий благосостояния не достигнет отметки в 70% от среднего уровня по ЕС.

Павел МУНТЯН