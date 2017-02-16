Кэлин Виеру присоединяется к партии Шалару

Бывший член ЛДПМ Кэлин Виеру присоединился к команде бывшего министра обороны Анатола Шалару, который занимается созданием Партии национального единства (ПНЕ).

Об этом сообщил сам Шалару в эфире передачи Punctul pe azi на TVR.

Шалару добавил, что ведет переговоры и с другими членами ЛДПМ, которые готовы приложить руку к созданию ПНЕ.

Кроме того, Шалару признал, что хотел бы видеть в своем проекте председателя Конституционного суда (КС) Александру Тэнасе. Вместе с тем, экс-министр обороны отметил, что пока не может позвать Тэнасе, потому что он является членом КС.

Анатол Шалару добавил, что новое формирование - Партия национального единства - может поглотить партию «Правые», которую возглавляет бывший либерал Анна Гуцу.

Deschide.MD напоминает, что Либеральная партия отказала Анатолу Шалару в политической поддержке в конце прошлого года. Затем президент Игорь Додон подписал указ об отставке Шалару с поста главы оборонного ведомства. Тогда же экс-министр подал в отставку из руководства ЛП.