Дьяков: Заявка на вступление в ЕС в 2018 году - это предвыборное высказывание Мариана Лупу

Почетный председатель Демократической партии (ДПМ) Думитру Дьяков заявил в интервью Europa Liberă, что массовых перестановок в парламентском большинстве не будет. По его словам, «мигрировать» могут максимум четыре депутата.

Согласно прогнозам Дьякова, в коалиции появится несколько депутатов, однако положение вещей не слишком изменится.

«Массовых перестановок не будет. Я не исключаю, что в коалиции могут появиться два-три-четыре депутата. У нас есть несколько независимых депутатов, которые не определились. Согласно закону, парламентарии не могут присоединиться к существующей политической группе в течение полугода. Шесть месяцев прошло с тех пор, как некоторые депутаты вышли из политформирований», - заявил Думитру Дьяков в интервью Europaliberă.

В этом же интервью Дьяков рассказал о вероятности, что Молдова подаст заявку на вступление в Европейский союз. Ранее экс-председатель ДПМ Мариан Лупу заявил, что это случится в 2018 году.

«Это было сказано во время предвыборной кампании. Мы можем подать заявку и, я думаю, что стану свидетелем этого события, но лишь когда мы сможем совместно координировать дела. Мы можем подать заявку, но она вызовет у Брюсселя лишь улыбку: "Погодите, люди добрые, вы где? Что за заявка?" Принятие заявки - это дорога в обе стороны: Молдова - туда, они - обратно. Поэтому это спекуляции, в том числе СМИ: "А вы когда подадите заявку? На следующей неделе? А он сказал, что вы завтра подадите"», - сказал Дьяков.

Про заявку на вступление в ЕС говорил бывший председатель Демократической партии Мариан Лупу, когда представлял свою избирательную платформу минувшей осенью. «В течение четырехлетнего президентского мандата станет возможным официальная подача Молдовой заявки на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Это будет главной целью моего мандата», - сказал тогда Лупу.