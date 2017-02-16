Зинаида Гречаный озвучила приоритеты деятельности ПСРМ в 2017 году

Сегодня, 16 февраля, состоялась пресс-конференция председателя Партии социалистов Республики Молдова, руководителя парламентской фракции ПСРМ Зинаиды Гречаной, на которой она озвучила приоритеты деятельности ПСРМ в 2017 году.

Зинаида Гречаный отметила, что Партия социалистов остается в оппозиции к действующей власти. Ее главная повестка на ближайшее будущее – это реализация решений IV Съезда и Программы Партии социалистов, и прежде всего речь идет о досрочных выборах, укрепление и развитие партии, поддержка инициатив Президента РМ Игоря Додона, а также продвижение инициатив самой партии.

«Для полноценной реализации наших целей нам надо добиться всеми возможными способами досрочных выборов и, победив на них, сформировать правительство, которое будет работать для людей. Мы всецело поддерживаем инициативу президента по изменению его полномочий для наделения прерогативой роспуска Парламента».

Главный приоритет Партии социалистов, по словам председателя ПСРМ, остается в этом году неизменным: быть ближе к каждому человеку.

Говоря о приоритетах деятельности парламентской фракции ПСРМ, Зинаида Гречаный сообщила, что социалисты выйдут на весенне-летней сессии парламента с рядом законопроектов в социальной сфере, направленных на улучшение качества жизни человека.

«Уже подготовлено порядка 20 новых законопроектов. В частности, речь идет о законопроекте по индексации пенсий два раза в год – в апреле и в октябре – в целом на 20 процентов ежегодно. Мы на этом будем настаивать», - отметила глава фракции.

По ее словам, фракция ПСРМ также будет настаивать на увеличении фонда субсидирования сельского хозяйства: «Сейчас начинаются весенние работы, и мы должны сделать все для того, чтобы помочь нашим фермерам, которые находятся в очень тяжелой, если не сказать катастрофической ситуации».

В целях поддержки молодежи ПСРМ предложит запуск ряда национальных проектов, направленных на поддержку молодых семей, а также существенных изменений в области образования – в первую очередь, касающихся бакалавра.

«Также предложим увеличить зарплаты в бюджетном секторе. В то же время мы выступим с инициативой о снижении стоимости полиса медицинского страхования с одной стороны, а с другой – о росте числа компенсируемых услуг и медикаментов. У нас очень много инициатив, которые рано или поздно будут внедрены», - подчеркнула Зинаида Гречаный.

Председатель партии отметила, что ПСРМ всецело поддерживает инициативу президента РМ Игоря Додона по отмене антинародного закона о выплате украденного миллиарда за счет населения.

«ПСРМ будет продвигать президентскую инициативу, используя все парламентские рычаги, на каждом заседании Парламента. Если же эта инициатива будет отклонена парламентом, мы будем вынуждены проконсультироваться с народом, включая организацию референдума».

Зинаида Гречаный рассказала на пресс-конференции также о новых проектах, которые Партия социалистов запускает в 2017 году.

В частности, в каждом районе Молдовы будут открыты «центры по защите прав граждан», чтобы любой человек мог получить юридическую помощь. Для помощи молдавских гражданам за границей будет запущен проект «Молдова в мире». В целях сближения двух берегов Днестра инициируется проект "Два берега - единое пространство”.