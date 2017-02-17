Природа, в отличие от Филипа, не живет по законам организованных преступных группировок

Марина ТИМОТИН

Премьер улетел в Киев со своими предложениями - а подписал украинские

Премьер-министр Павел Филип встретился в понедельник в Киеве с украинским коллегой Владимиром Гройсманом. Результат нулевой: Украина не откажется от идеи строительства каскада ГЭС на Днестре.Главы правительств обсудили идею создания совместной комиссии, которая якобы предложит решения для защиты экосистемы Днестра. И это все. Филип пообещал обратиться к партнерам из ЕС, чтобы они помогли. Он знает, что новые гидроэлектростанции оставят нас без воды – но ничего сделать не может. Так зачем ездил?

Вот что дословно сказал Владимир Гройсман: «Экосистема Днестра - одна из самых важных тем нашей встречи. Украина модернизирует гидроэлектрический комплекс, чтобы он отвечал самым высоким европейским стандартам. Мы договорились, что наша гидроэнергетическая компания вместе с минэкологии Украины начнут тесно сотрудничать с РМ, чтобы информировать молдавскую сторону об экосистеме Днестра. Было бы конструктивным шагом вести диалог с украинскими предпринимателями. Я уверен, что вместе мы можем защитить экосистему Днестра».

Что это, если не «вода»? Между тем экологи обеих стран – против строительства ГЭС в верховьях Днестра и предрекают экологическую катастрофу: заиливание и осушение реки в среднем и нижнем течении. Под угрозой обеспечение водой Кишинева, Тирасполя, Бельц и Бендер. Мы будем платить за воду огромные деньги! Доктор хабилитат биологических наук, профессор института зоологии АНМ Елена Зубкова вообще предвидит катастрофу: по ее словам, уменьшение стока вод Днестра приведет к выходу сероводорода на поверхность Черного моря, что может спровоцировать гигантский взрыв, который накроет всю зону Причерноморья, и Молдову тоже!

Директор международной ассоциации «Eco-Tiras» Илья Тромбицкий настроен пессимистично: «Украина не ратифицировала международное соглашение, подписанное в Риме в 2012 году по сохранению Днестра. Единственный шанс я вижу в давлении международных организаций. Мы направили обращения. Уже известно, что ЕБРР не поддержит проект Украины… Судя по тому, что сообщают украинцы, премьер Филип улетел в Киев со своими предложениями, а подписал украинские. Комиссия будет иметь туманные полномочия, изображая активную совместную работу, а тем временем каждая страна будет делать все, что хочет. Обычный механизм наперсточников. Порошенко похвалил Филипа, навесил кучу лапши про сотрудничество и солидарность, ничего не дав взамен, и Филип расцвёл! Граждане должны знать: чем больше в Днестре воды, чем чище питьевая вода в водопроводе, тем меньше придется платить за ее очистку. Но власти не этим озабочены!».

Министр окружающей среды Валериу Мунтяну в эфире телеканала «Moldova 1» сказал практически то же: «Хотя Украина и согласилась обсуждать с Кишинёвом ситуацию с Днестром, она не отказалась от идеи строительства шести ГЭС, что приведёт к экологической катастрофе для Молдовы». Министр считает, что тяжба в международном арбитраже займет слишком много времени и будет на руку лишь Киеву: «Я выступаю за диалог. Мы будем настаивать на подписании документа, мониторинг которого осуществляла бы комиссия ЕС». Но кто будет настаивать – Филип, который уже показал себя в Киеве библейской «валаамовой ослицей», которая если и заговорит, то скажет только то, что выгодно ее хозяину?

Каким будет результат обращения в ЕС, которое хочет инициировать Филип, известно и ему, и экологам. В октябре 2016 года Еврокомиссия провела в Брюсселе семинар, посвященный развитию гидроэнергетики в связи с ее влиянием на реки и их экосистемы. Для Ильи Тромбицкого он был шоком: «Привыкший восхищаться продвинутостью ЕС в сфере охраны окружающей среды, я был неприятно удивлен появившейся «приземленностью» нынешних европейцев в вопросах, которые, казалось бы, уже обсуждены человечеством и особенно тем же ЕС в пользу будущих поколений. Оказывается, судьба европейских и «околоевропейских» рек уже практически предрешена: на них будет построена масса ГЭС, больших и малых. Оказывается, Австрия уже изуродовала большую часть своих рек, зато теперь 70 процентов всей энергии получает от них! Семинар показал результаты деятельности гидроэнергетической лоббистской группы ЕС и интересов крупных энергетических и инфраструктурных компаний, а также крупного финансового капитала с их союзниками в ЕС и других странах. Сегодня реки в фокусе интересов тех, кто намерен эксплуатировать природу во имя личной выгоды. На Украине лоббисты даже если не получат кредиты мировых банков, все равно вытащат деньги из бюджета: строить выгодно!».

Любопытно, что Филипа, позорно провалившего свою миссию в Киеве, никто не обвинил в предательстве интересов Молдовы. Зато обвиняют в один голос президента Игоря Додона – даже не могут дождаться, пока минут сто дней президентства. То Додон более антиевропейский, чем Путин; то он виноват в том, что мусульмане адаптировали наш флаг к своим стандартам; то не помешал протолкнуть в «Молдовагаз» ставленника Плахотнюка: то обижает НАТО… И никто не критикует авторов чудовищного сговора по уничтожению Днестра!

Между тем предательство не только в этом. Гройсман поблагодарил Филипа за отмену ограничений на поставки с Украины мясо-молочной продукции и констатировал «хорошие показателей роста двухсторонней торговли». Вот только эта торговля очень невыгодна отечественным производителям, прокомментировал Александр Слусарь, заместитель председателя партии «Платформа достоинства и правды»: «Мы импортируем товаров с Украины почти в восемь раз больше, чем экспортируем туда. Украина - страна, с которой у нас самый негативный торговый баланс в ряду стран СНГ и второй негативный торговый баланс в целом после Китая. Для примера: из ЕС мы импортируем лишь в полтора раза больше товаров, чем экспортируем. И подавляющую часть этих товаров у себя не производим. На почти всю импортируемую из ЕС сельхозпродукцию Молдова сохраняет на переходный период (5-10 лет) импортные пошлины или квоты. А Украина, имевшая более 15 лет значительные налоговые льготы для сельского хозяйства, располагающая более дешёвыми энергоресурсами, заваливает нашу страну беспошлинно более дешёвыми и сомнительными по качеству ссельхозтоварами. Молдова, захваченная олигархом Плахотнюком, действует вопреки интересам своих граждан и своей экономики. Вместо того, чтобы покупать у Киева более дешёвую электроэнергию, Молдова покупает её уже два года у приднестровской компании с оффшорными учредителями, увеличивая наш долг за газ. Правительство не защищает отечественных производителей от наплыва импорта из соседней страны специальными тарифными механизмами, предусмотренными ВТО, хотя это было бы выгодно бюджету.Такая защита улучшает наш торговый и платёжный баланс, и, самое главное, позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Но большой и дешёвый импорт - это всегда хорошие откаты чёрного нала на всех уровнях. А без него захваченное государство не функционирует».

Виктор Парликов, бывший директор НАРЭ, напомнил: проходит тендер по отбору компании, которая будет поставлять электроэнергию в Молдову, и не факт, что выиграет украинская компания. У приднестровского ОАО «Энергокапитал», который до сих пор поставлял электроэнергию, более низкая цена, сформированная за счет использования газа, поставляемым АО «Молдовагаз»…

Официальный визит Филипа на Украину показал: власть не собирается защищать ни Днестр, ни молдавский народ, а все остальные договоренности могли иметь место и без премьера. Остается предположить одно: Филип совершил визит в личных целях. Что ж, он может обмануть людей, но, как сказал Илья Тромбицкий, «природу невозможно обмануть - она не живет по законам организованных преступных группировок».