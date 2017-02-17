Андрей Нэстасе: Изменение избирательной системы несёт в себе угрозу для общества

За намерением руководства страны изменить избирательную систему стоит интерес удержаться у власти любой ценой. Об этом заявил лидер ПППДП Андрей Нэстасе в студии передачи „Important” на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

„Это изменение, введение смешанной избирательной системы, будет сделано не в интересах гражданина, а в интересах дискредитированного политического класса. По итогам следующих парламентских выборов у ДПМ больше нет шансов вернуться к власти. Но одномандатная система позволила бы Плахотнюку и его людям остаться у власти”, - заявил Нэстасе.

По словам председателя ПППДП, изменение избирательной системы несёт в себе угрозу для общества, а угроза того, что это изменение будет утверждено до парламентских выборов 2018 года, столь же высока, как и угроза принятия закона о легализации капиталов и налоговой амнистии. „Люди сыты по горло этой властью, которая довела их до нищеты. Парламентские выборы остаются единственной возможностью для наших граждан сменить этот режим”, - отметил политик.

По словам Андрея Нэстасе, он рассчитывает на то, что поддержка со стороны граждан и международных организаций позволит не допустить изменения избирательной системы.