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Общество
Более половины молдавских заключенных попали в тюрьму не первый раз
17.02.2017

Большинство заключенных в молдавских тюрьмах - рецидивисты. Всего наказание в стране отбывают почти шесть с половиной тысяч человек. И у 56% из них это второй или третий срок.

По данным Департамента пенитенциарных учреждений, 5300 заключенных получили приговоры за тяжкие и особо тяжкие преступления. В основном, за убийства, кражи, сексуальное насилие и наркоторговлю.

Почти 60% осужденных - это люди в возрасте от 21-го года до 40 лет. 3700 из них на момент совершения преступления были безработными.  Почти 3400 не имеют полного среднего образования.

Больше половины осуждены на сроки от пяти до 15 лет. 118 из них приговорены к пожизненному заключению. Сообщу, что в Молдове - 17 пенитенциарных учреждений.


 
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