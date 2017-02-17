Очередное заседание по делу "Шора" завершилось как и предыдущее: адвокаты возмущены

Судьи сектора Буюканы вновь продлили предварительный арест оргеевскому мэру Илану Шору. Решение было вынесено на сегодняшнем заседании. Тем самым судьи удовлетворили запрос прокурора Андрея Бэешу.

В этой связи адвокаты выразили недовольство, отметив, что Бэешу для продления меры пресечения предъявил те же аргументы.

Напомним, что 17 января суд столичного сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока домашнего ареста политика еще на 30 дней.

Мэра Оргеева Илана Шора задержали 22 июня после допроса в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.