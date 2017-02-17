17 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Очередное заседание по делу "Шора" завершилось как и предыдущее: адвокаты возмущены
17.02.2017

Судьи сектора Буюканы вновь продлили предварительный арест оргеевскому мэру Илану Шору. Решение было вынесено на сегодняшнем заседании. Тем самым судьи удовлетворили запрос прокурора Андрея Бэешу.

В этой связи адвокаты выразили недовольство, отметив, что Бэешу для продления меры пресечения предъявил те же аргументы.

Напомним, что 17 января суд столичного сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока домашнего ареста политика еще на 30 дней.

Мэра Оргеева Илана Шора задержали 22 июня после допроса в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.