В ближайшие семь дней в Молдову придет весна: на следующей неделе ожидается до +14 градусов

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие семь дней температура воздуха постепенно повысится. Во второй половине следующей недели ожидаются до +14 градусов на юге страны. В ближайшие дни пройдут слабые дожди, местами со снегом, а утром будет слабый туман.

Синоптик Наталья Голуб сказала для IPN, что ночью минимальные температуры составят -2...-7 градусов. Днем будет +2...+7 градусов. Температура воздуха постепенно будет расти до 23 февраля, когда на территории страны будут отмечаться +9 до +14 градусов в дневное время, а минимальные - от нуля до +5 градусов.

К концу месяца максимальные температуры превысят норму на шесть-семь градусов в северной зоне, на восемь-девять градусов в центральных районах и на девять-десять – на юге.

Такая температура воздуха не влияет негативно на растения, поскольку минимальные значения сохранятся ниже нуля в течение длительного периода времени, сказала Наталья Голуб, добавив, что такие высокие температуры были и ранее.

В начале марта температура воздуха понизится.