Согласно Атласу контрацепции, составленному Европейским парламентским форумом по населению и развитию (European Parliamentary Forum on Population & Development), Молдова входит в число стран с наилучшими методами контрацепции.

По данному показателю среди стран Европы Молдова уступает только Франции, Бельгии и Великобритании.

Доступность контрацептивных средств в нашей стране оценивается в 78,7%. Во Франции данный показатель составляет 90,1%, в Великобритании — 87,6%, а в Бельгии — 83,5%.

В соседних с Молдовой Румынии и Украине уровень доступности контрацептивных средств на порядок ниже — 57,9% и 41,7%, соответственно. В России данный показатель составляет всего 37,5% — самый низкий из всех стран, охваченных исследованием.