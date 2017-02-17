Инна Шупак: Борьба с несправедливостью и захватом государства будет продолжаться

Анастасия Борта

В интервью порталу ТРИБУНА, лидер парламентской фракции Партии Коммунистов, Инна Шупак рассказала какие будут приоритеты фракции ПКРМ в новой парламентской сессии, каким будет новая парламентская сессия, насколько реальны досрочные парламентские выборы, может предстоящая реорганизация правительства создать проблемы в правящей коалиции и др.

Т: Госпожа Шупак, какие будут приоритеты фракции ПКРМ в новой парламентской сессии?

И.Ш.: Несомненно, в приоритете нашей работы по-прежнему останется социальное направление. Мы будем добиваться отмены решений власти по антинародной пенсионной системе, урезанию социальных программ, по возложенному на плечи граждан украденного миллиарда.

Продолжится также работа по продвижению наших инициатив, выдвинутых в прошлом году. Мы будем добиваться принятия Закона об этнокультурном статусе Тараклии; голосования за Декларацию по осуждению политической коррупции; нашего проекта закона, дающего право на забастовку работникам «Железной дороги», находящимся сегодня в тяжелейшем социально-экономическом положении «благодаря» руководству отраслью и предприятием представителями Либеральной партии.

Мы рассматриваем различные варианты инициатив по возвращению в нормальное русло работы Конституционного Суда, который в последние годы превратился в центр антиконституционных решений и фактически вышел за рамки собственных полномочий. Нельзя забывать, что власть в стране принадлежит народу, а не нескольким судьям в мантиях. Очевидно, что в данном вопросе нужно что-то срочно менять. Иначе в Молдове окончательно победит правовой нигилизм. В этом контексте отмечу, что наша фракция категорически против законопроекта власти, позволяющего нынешним, уже скомпрометировавшим себя членам Конституционного суда увеличить срок пребывания на своих должностях с шести до девяти лет. Эта инициатива как нельзя кстати доказывает удобность и подконтрольность нынешних судей лично Плахотнюку и его желание продлить их мандат для выполнения новых заданий по захвату государства.

Нами готовятся поправки в законодательство, регулирующее молодежную политику. Это важнейшее направление сегодня находится на задворках интересов власти. Мы не имеем права обойти этот вопрос.

Думаю, одним из важных направлений нашей работы в этом году станет борьба по недопущению изменения избирательной системы, задуманного в недрах отеля «Нобиль». Мы уверены, что такой способ избрания депутатов приведет лишь к окончательной победе коррупции в стране. О демократии и волеизъявлении граждан можно будет с этого момента забыть. Доказательством данного утверждения служат уже две выборные кампании подряд в Народное собрание Гагаузии, проходящие по одномандатным округам. На второй день после выборов жители, избравшие большинство «независимых» депутатов, с удивлением узнают, что, оказывается, многие из них голосовали за представителей Демократической партии, сформировавших сразу же свое большинство. Налицо очевидный подлог и обман. Такая система выборов в молдавских условиях и при наличии олигархической составляющей очень опасна, и мы считаем ее внедрение недопустимым. Тем более, что в 2013 году уже был прецедент, когда Партии коммунистов удалось остановить этот проект Влада Плахотнюка по изменению Кодекса о выборах.

Т: Неофициально, поговаривают о новых депутатах, которые покинут свои фракции. Считаете возможным уход депутатов из вашей фракции?

И.Ш.: Я очень сомневаюсь, что такая атака снова повторится в отношении фракции ПКРМ. Во-первых, сегодня в нашей фракции остались действительно самые стойкие и порядочные депутаты, которые сумели избежать соблазна стать предателем своих товарищей и своих избирателей. Во-вторых, никак не может привлекать судьба тех, кто в прошлом году сломался и ушел под протекторат олигархического парламентского большинства. Несмотря на декларируемую самостоятельность и имитацию независимости, перебежчики (не важно, из какой фракции), абсолютно для всех выглядят послушными слугами купившего их хозяина. Винтиками в машине для голосований. И, видимо, в ближайшее время процесс растворения данных индивидуумов завершится окончательно – непроста пошли слухи о том, что перебежчики официально объявят о слиянии с Демпартией. И как бы это ни было унизительным даже для них, никуда им не деться. Их мнение, видимо, уже никто там не спрашивает. А на такие унижения, всего лишь ради материальных благ, не каждый человек готов пойти. Поэтому, я не думаю, что со стороны фракции ПКРМ будут неприятные сюрпризы в этом плане.

Т: Каким по вашему будет новая парламентская сессия? Какие события будут самыми знаменательными? Насколько реальными вам кажутся досрочные парламентские выборы?

И.Ш.: Мы готовы к очень трудной сессии. Антинародное, послушно голосующее за все, что прикажет «хозяин», парламентское большинство не сулит стране ничего хорошего. И думаю, этот год будет даже сложнее предыдущего. В первую очередь, по причине того, что власти удалось внедрить свой план по конституционному перевороту и легитимизировать незаконные выборы Президента посредством вовлечения в них абсолютного большинства причисляющих себя к оппозиции партий.

Как мы и предполагали, сценарий власти предусматривает изобретение любых уловок, лишь бы отвести внимание граждан от самой главной проблемы – захвата государства. До тех пор, пока Республика Молдова будет оставаться захваченным государством, не стоит ждать кардинальных перемен к лучшему. Собственно, незаконные прямые президентские выборы как раз стали одной из уловок для сворачивания протестов и отвлечения внимания. В этом году, по всей видимости, для нас подготовили очередную «нобилевскую» заготовку. Речь идет о нарастании конфликта между парламентским большинством и Президентом, с обрезанными полномочиями и сомнительной легитимностью. Фишка в том, что конфликт этот не настоящий, а искусственный. Президент занимается и будет заниматься всем, чем угодно, но только не борьбой с главным олигархом. А главный олигарх, в свою очередь, будет представлять Западу свой триединый месседж. Первое – «В Молдове настолько все демократично, что президентом был избран представитель оппозиции». Второе – «Главная опасность – это русские танки и их проводник в Молдове – президент». Ну и, наконец, третье – «Я есть единственный, кто способен и дальше продвигать европейский вектор в Молдове и победить Президента». Ложные посылы лживых политиков для наивных людей.

В такой ситуации, понятно, что только досрочные выборы способны вернуть власть народу и стабилизировать ситуацию. Хочется верить, что этот год будет и годом досрочных Парламентских выборов. Подчеркну, без изменения избирательной системы.

Т: По вашему мнению, может предстоящая реорганизация правительства создать проблемы в правящей коалиции?

И.Ш.: Все, что делается властью, как показывает практика, это имитация реформ, маскирующая действия по очередному обману населения, подчинению определенной группе лиц финансовых потоков и остатков публичных ресурсов. Уверена, и заявленная реорганизация Правительства сведется к спецоперации по концентрации всей исполнительной власти исключительно в руках Демпартии, которая сегодня диктует свои условия и партнерам по властной коалиции, да и стране в целом. К чему приведет этот передел сфер влияния в Правительстве — сказать трудно. Насколько легко сдадут свои министерства-кормушки те же либералы и кому отдадут их портфели, в случае вышвыривания гимповцев из коалиции, не так уж важно. Итог будет один – еще большая концентрация власти узкой группой лиц в своих интересах.

Т: Насколько обоснованными вам кажутся утверждения, что парламентское большинство может менять свой состав?

И.Ш.: Данная коалиция, как и парламентское большинство, не опирается ни на волеизъявление избирателей, ни на принципы, ни на какие-то высокие общие ценности. Это тривиальный сговор группы лиц, направленный на захват власти, сохранения ее во что бы то ни стало, с единственной целью — совместного разграбления страны. К сожалению, это тяжкое обвинение уже не является преувеличением, учитывая скандал только с кражей миллиарда, не считая множества других примеров.

В этой связи, совершенно не важно, в каком составе данная власть будет грабить нынешнее и будущие поколения граждан Молдовы. Будут это «проевропейские» либералы или «центристские» депутаты-перебежчики – коалиция будет продолжать подчиняться указаниям своего пахана, послушно голосовать и внедрять его самые безумные и извращенные идеи. Главное во всем этом для честных политиков, депутатов, граждан – быть подальше от этой стаи стервятников, не замараться соучастием в мародерстве страны.

Т: Если депутатов коммунистов пригласят войти в состав новой правящей коалиции, согласились ли вы?

И.Ш.: Для коммунистов в условиях захваченного государства и «переформатированного» путем шантажа и подкупа Парламента это не приемлемо ни при каких обстоятельствах. У нас была в прошлом попытка поддержать миноритарное Правительство. Мы надеялись, что обанкротившаяся по всем направлениям власть тогда прислушается к нашему опыту, к нашим предложениям по выведению страны из кризиса. Мы, не участвуя непосредственно во власти, провели огромную работу в Парламенте, за полгода разработав и предложив десятки законопроектов, способных спасти страну и остановить падение в пропасть. Однако наши видения, наши цели, наши мотивы вошли в серьезное противоречие с теми, кто с 2009 года контролирует страну из тени. Миноритарное правительство пало, была спешно восстановлена коалиция, продолжившая привычное разграбление страны. Нам с этой коалицией, с этими деятелями не по пути. И пятнать свою политическую и человеческую совесть, мы, коммунисты, не будем.

Т: Как вы думаете будет развиваться политическая ситуация в Молдове в 2017 году?

И.Ш.: Прогнозировать что-то ввиду крайней нестабильности и отсутствия элементарных «условий игры» очень сложно. Но, повторюсь, существенное влияние на политику будет оказывать искусственный конфликт между ветвями власти. Точнее, между двумя политическими группировками, играющими в одну грязную игру. В этой ситуации очевидно одно – проигравшим и пострадавшим несомненно останется народ.

Бедность, унижение и разочарование – все, что достанется простым людям. И это печально. Но это, в тоже время, дает надежду на то, что граждане наконец-то прекратят играть в навязанные им обманом игры в геополитику, перестанут реагировать на отвлекающие уловки, вроде прямых выборов Президента и лживые обещания, вроде чудодейственных евро-реформ, и осознают, что проблемы, беды и желания у большинства из нас одни и те же. И решать их всем нам придется сообща, объединившись. Только так удастся избавиться от захватившей страну олигархической власти, от кучки клептократов, диктующим подавляющему большинству свою волю. И если такое осознание и такое единение произойдет – уже не важно, каким образом народ вернет свою суверенную власть над страной – или через досрочные выборы, либо менее приятным для узурпаторов путем. Нынешний 2017 год – год столетия Октябрьской Социалистической Революции — хороший символический повод для единения нашего народа в борьбе за свои права, за свое будущее, за свою страну.

Т: Что должно произойти, чтобы ПКРМ вновь стало прежней политической силой?

И.Ш.: Тут все очень просто. Несмотря на все сложности, на многолетний прессинг на ПКРМ и ее сторонников, на непростые условия борьбы, на клевету и информационную блокаду, на предательства и даже на наши прошлые ошибки, мы сохранили себя и остались верными своим принципам и своим идеалам. И мы уверены, наши избиратели видят это. Мы уверены, доверие к нам со стороны граждан страны остается на высоком уровне. И все, что нужно для доказательства этого – досрочные парламентские выборы. Честные выборы, без монополизации СМИ, без подкупа и запугиваний избирателей, без изменения в последний момент правил, без жульничества со стороны власти. Именно это позволит людям избрать действительно тех, кому они доверяют, и кто этого достоин. Избрать действительно свой Парламент. Мы уверены, Партия коммунистов имеет право рассчитывать на достойное место в таком народном, пользующимся доверием Парламенте Республики Молдова.

Т: Каковы ваши планы на будущее?

И.Ш.: Каковы бы ни были мои дальнейшие планы, одно я могу сказать совершенно точно – борьба с несправедливостью и захватом государства будет продолжаться.