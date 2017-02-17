НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Осетии // Шалару: ... и из Приднестровья!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести войска из Грузии. Об глава НАТО заявил накануне на пресс-конференции в Брюсселе, передает телеканал «112 Украина». Вместе с тем, генсек Альянса ни слова не сказал о российских войсках в Приднестровье, что отметил бывший министр обороны Анатол Шалару.

«Мы испытываем озабоченность в связи с тем, что Россия углубляет отношения с регионами Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Мы призываем Россию отказаться от своего признания этих регионов и вывести свои силы с территории Грузии», - сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО продолжит сотрудничать с Грузией и предоставлять практический инструментарий, чтобы помочь стране идти по пути к будущему членству в НАТО.

В свою очередь бывший министр обороны Анатол Шалару, активно выступающий за укрепление отношений с НАТО, заметил, что Йенс Столтенберг ничего не сказал о войсках РФ в Приднестровья.

«Меньше года назад вывод российских войск из Приднестровья активно обсуждался и был на повестке дня всех министров обороны в НАТО. К сожалению, после визита Игоря Додона в штаб-квартиру НАТО и после перехода Минобороны под его контроль, Республика Молдова рискует упустить определенное число возможностей. Будем надеяться, что Румыния сделает все возможное, чтобы мы не исчезли с радаров НАТО и отношения с Североатлантическим альянсом не сократились до уничтожения пестицидов. Таковы последствия непомерной гордости некоторых», - написал Шалару.

Deschide.MD напоминает, что Либеральная партия отказала Анатолу Шалару в политической поддержке в конце прошлого года. Затем президент Игорь Додон подписал указ об отставке Шалару с поста главы оборонного ведомства. Тогда же экс-министр подал в отставку из руководства ЛП.