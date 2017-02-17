Гречаный солидарна с Филипом: Долг Приднестровья за газ следует отделить от общего долга Молдовы

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный утверждает, что граждане правого берега Днестра не должны выплачивать долг Приднестровья. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной приоритетам формирования в рамках весенне-летней сессии парламента.

Отвечая на вопрос фотожурналиста Константина Григорицэ о том, что лидер ПСРМ думает об историческом приднестровском долге, Гречаный заявила, что он не должен иметь отношения к гражданам РМ.

«Долг Приднестровья не должен лежать на гражданах правого берега Молдовы. Он должен быть отделен. Да, мы единая страна, но эта проблема должна быть решена в рамках урегулирования и интеграции государства Республика Молдова», - сказала она.

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Павла Филипа и вице-председателя Административного совета «Газпрома» Валерия Голубева. Глава кабмина попросил рассмотреть возможность перевода приднестровского долга за газ компании «Тираспольтрансгаз» с последующей его передачей администрации региона.

В свою очередь Голубев заявил, что реструктуризация исторического долга возможно лишь при условии 100% оплаты текущих расходов. Он добавил, что запрос Кишинева будет рассмотрен вместе с новым руководством Moldovagaz.

Позднее в российских СМИ появилась информация, что российский поставщик отклонил предложение Филипа. По данным прессы, Россия не надеется вернуть долг, однако надеется сохранить рычаги влияния на Кишинев.

На 1 января 2017 года долг за поставки газа в Приднестровье составило 5790,9 миллионов долларов, что составляет 88,6 % от общего долга Moldovagaz.