Гречаный солидарна с Филипом: Долг Приднестровья за газ следует отделить от общего долга Молдовы

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Экономика
Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный утверждает, что граждане правого берега Днестра не должны выплачивать долг Приднестровья. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной приоритетам формирования в рамках весенне-летней сессии парламента.
Отвечая на вопрос фотожурналиста Константина Григорицэ о том, что лидер ПСРМ думает об историческом приднестровском долге, Гречаный заявила, что он не должен иметь отношения к гражданам РМ.
«Долг Приднестровья не должен лежать на гражданах правого берега Молдовы. Он должен быть отделен. Да, мы единая страна, но эта проблема должна быть решена в рамках урегулирования и интеграции государства Республика Молдова», - сказала она.
Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Павла Филипа и вице-председателя Административного совета «Газпрома» Валерия Голубева. Глава кабмина попросил рассмотреть возможность перевода приднестровского долга за газ компании «Тираспольтрансгаз» с последующей его передачей администрации региона.
В свою очередь Голубев заявил, что реструктуризация исторического долга возможно лишь при условии 100% оплаты текущих расходов. Он добавил, что запрос Кишинева будет рассмотрен вместе с новым руководством Moldovagaz.
Позднее в российских СМИ появилась информация, что российский поставщик отклонил предложение Филипа. По данным прессы, Россия не надеется вернуть долг, однако надеется сохранить рычаги влияния на Кишинев.
На 1 января 2017 года долг за поставки газа в Приднестровье составило 5790,9 миллионов долларов, что составляет 88,6 % от общего долга Moldovagaz.
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