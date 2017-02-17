Экономика Куда вложить, чтобы не прогореть, и как научиться доверять банкам Эксклюзивное интервью вице-президента Национального банка Иона Стурзу для Sputnik Молдова Экономисты, как правило, с неохотой строят прогнозы, говоря о ситуации в Молдове. Дело это неблагодарное, говорят они – сродни гаданиям на кофейной гуще. Между тем, в стране практически все официальные структуры занимаются планированием на государственном уровне. И Национальный банк Молдовы в том числе. Каким будет наступивший год с точки зрения экономических показателей, как научиться доверять молдавским банкам и во что вкладывать накопленные сбережения – об этом в интервью Sputnik рассказал вице-президент Национального Банка Молдовы Ион Стурзу. - Что будет с леем в 2017 году? Удастся ли Нацбанку держать ситуацию под контролем в рамках запланированных показателей?

— Самый распространенный, но в то же время самый важный вопрос. Скажу так: ситуация на валютном рынке Молдовы находится в равновесии. Если брать во внимание курс молдавского лея по отношению к доллару – больших колебаний американской валюты, чем те, что фиксируются в данный момент, не произойдет.



О роли Нацбанка и его задачах - Иными словами, стабильность? — Я бы выразился так. Причины, влияющие на спрос и предложение курса национальной валюты, не кристаллизируются. Да и факторы, влияющие на спрос и предложение иностранной валюты, стабильны. Вообще важно знать, что валютный курс доллара США и, соответственно, национальной валюты по отношению к евро определяется через кросс-курс на международном рынке. А учитывая, что в Молдове бизнес работает в условиях рыночной экономики, у Нацбанка нет цели стабилизировать курс нацвалюты любой ценой.



Обменные ставки формируются, исходя из спроса и предложения рынка.



- Но все-таки Нацбанк – это регулятор, так ведь?… — Давайте обозначим очень важную вещь. Главная цель Национального банка заключается в достижении и поддержании стабильности цен. - Лишение трех молдавских банков лицензий подорвало репутацию финансовых учреждений. Как, на ваш взгляд, можно вернуть доверие населения к банковской системе?



— В качестве ответа я приведу цифры, которые сами говорят за себя. У нас происходит значительный рост депозитов. И это, на самом деле, лучше всяких слов доказывает рост доверия населения к отечественной банковской системе. В течение 2016 года депозиты выросли на 4,6 млрд. леев, или на 9,2 %, составив 54 млрд. леев. Причем больше всего выросли депозиты именно физических лиц, они увеличились на 2,7 млрд. леев, или на 7,6 %. - Значит, простые граждане снова понесли деньги в банки? — Судя по цифрам – да. Но мы понимаем, что сидеть сложа руки нельзя. В целях защиты интересов вкладчиков от чрезмерных рисков Нацбанк разработал приоритеты деятельности на 2017 год, которые, на наш взгляд, будут способствовать росту конкурентоспособности финансового сектора. - Что это за меры? О неблагоприятных кредитах



- Раз уж мы заговорили о внутреннем менеджменте. Три банка по-прежнему находятся под специальным надзором Нацбанка. Это "Moldova-Agroindbank", "Moldindconbank" "Victoriabank". Стоит ли опасаться повторения судьбы банков, которые на данный момент находятся в процессе ликвидации? - В 2016 году молдавские банки увеличили число неблагоприятных кредитов. Как это в целом отразится на банковской системе страны?



— Действительно, на протяжении прошлого года был зарегистрирован негативный тренд как по неблагоприятным кредитам, так и по их доле в кредитном портфеле. Но мы принимаем во внимание, что этот негативный тренд обусловлен в основном значительным снижением кредитного портфеля на фоне низкого спроса. Так, неблагоприятные кредиты выросли на 49%, составив 16,3% от кредитного портфеля. Их доля увеличилась на 6,4 процентных пункта. - И как же это случилось? Что вы предпринимаете? — Изучаем этот вопрос. Нацбанк запросил банки разработать стратегию по снижению неблагоприятных кредитов. Регулятор внимательно следит за развитием ситуации, связанной с невозвратными кредитами как на уровне банков, так и в целом. - И все же – что происходит на рынке кредитования? Кредиты продолжают оставаться дорогими для бизнеса и аграрного сектора. Процентные ставки по кредитам в банках республики остаются высокими. Бизнес жалуется на суровые условия кредитования. Между тем, Национальный банк на протяжении 2016 года продолжал смягчать денежно-кредитную политику. Продолжит ли регулятор эти меры в 2017 году и стоит ли ждать бизнесу "ослабления гаек"? - Расширится ли круг полномочий Нацбанка в качестве регулятора работы банков: в каких случаях Нацбанк будет вмешиваться?



— Дело в том, что Нацбанк Молдовы имеет широкий круг полномочий, благодаря которому разрабатывается и реализовываются программы в области регулирования и функционирования финансовых систем страны. - Какие подводные камни, с вашей точки зрения, есть у законопроекта о легализации капитала? Может ли он стать "отдушиной" для тех, кто отмывает деньги? — В этом смысле государство должно ввести эффективные механизмы, которые бы предотвращали подобные схемы и боролись со случаями легализации средств, полученных преступным путем. Национальный Банк предложил создать положения, которые не позволяли бы легализацию имущества, полученного мошенническим путем, в частности, в случае банковских хищений. О национальной платежной системе - А целесообразно ли Молдове вводить свою платежную систему и почему? — Нужен ли Молдове государственный банк?



— Этот вопрос не входит в компетенцию Нацбанка. Однако отмечу, что действующая банковская система отвечает требованиям рынка. - Сейчас все популярнее становится система электронных покупок и расчетов. Как обезопасить себя от кибер-мошенников? — Коммерческие банки постоянно совершенствуют свои системы безопасности, чтобы уберечь клиентов от угрозы хакерских атак. У каждого банка своя система защиты, поэтому каждый клиент может выбрать то, что ему больше подходит. Кстати, информацию об безопасном использовании безналичных инструментов можно найти на официальном сайте Нацбанка — bnm.md. О работе обменных касс - Как происходит мониторинг работы валютных касс в Молдове? Многие "обменки" не выдают чеки. Карается ли это законом? И куда нужно обращаться гражданам? О зарплатах и сбережениях



- Какую часть от зарплат будет съедать инфляция: покроет ли запланированный рост зарплат в бюджетной сфере инфляцию? — Во второй половине 2016 года годовой фонд оплаты труда значительно вырос. Так, в ноябре 2016 года средняя зарплата по экономике оказалась на 10,8 процента выше, чем в таком же месяце 2015 года. Этот рост объясняется ростом зарплат реального сектора, который увеличился на 12,6 %, в то время как фонд оплаты труда в государственном секторе фиксирует более скромную динамику — в ноябре 2016 года увеличился всего на 5,7 процента. К концу 2016 года уровень инфляции составит 5,7 %. - Дайте совет читателям: в чем хранить сбережения – депозиты в какой валюте окажутся самыми доходными? Целесообразно ли хранить гражданам Молдовы деньги в молдавских банках, или, возможно, есть смысл довериться советам хранить деньги за границей? — Я думаю, ни один центральный банк не будет выступать с конкретными советами. Конечно, мы рекомендуем хранить свои сбережения в национальной валюте и в отечественном банковском секторе. Что касается процентных ставок, применяемых банками по депозитам в иностранной валюте или леях, Нацбанк не может непосредственно влиять на их формирование и, соответственно, не может выносить решения по доходности того или иного инструмента. Нацбанк Молдовы: главные экономические показатели. — Нацбанк проводит проверки валютных касс согласно ежемесячным планам на основе запросов, поступающих к нам, а также обращений государственных органов и информации, появляющейся в прессе. Только в ходе проверок, проведенных в обменниках на протяжении прошлого года, Нацбанк лишил лицензии три валютные кассы, 29 – приостановили работу, 5 – получили штрафы, а 60 – предупреждения. Если в ходе проверки обнаруживается, что обменник не использует кассовый и проверочный аппараты, то это квалифицируется как нарушение положений налогового законодательства, и Нацбанк обращается в Минфин, который должен применить соответствующие предписания согласно действующему законодательству. В случае обнаружения каких-либо нарушений со стороны валютной кассы гражданам рекомендуется в срочном порядке обратиться в Нацбанк. Контактные данные отображены в отделениях обменников или на официальном сайте Нацбанка. — Платежная система Республики Молдова состоит из сложного набора компонентов, которые способствуют безопасному и эффективному обращению денег в стране. Самая важная платежная система нашей страны – это Автоматическая система межбанковских платежей (SAPI), администрируемая и контролируемая Нацбанком. Через эту систему осуществляются межбанковские платежи в молдавских леях по территории республики. Учитывая, что рынок платежей в стране достаточно небольшой, внедрение национальной платежной карточной системы неуместно. Инвестиционные и технические затраты в этом случае значительно превзойдут выгоды. На нашем рынке представлены три международные платежные системы VISA, Mastercard, American Express и таким образом обеспечена вполне здоровая конкуренция. — Ставки по кредитам продолжают тенденцию к снижению. Таким образом, за прошедший год средние процентные ставки по кредитам в леях снизились на 3,02 процентных пункта до 11,74 процента по состоянию на 31 декабря 2016 года. В то же время средние процентные ставки по кредитам в иностранной валюте снизились на 1,64 п.п. и составили 5,29 процента на 31 декабря. Ожидаем, что в будущем кредиты станут более привлекательными для бизнеса. Но это во многом зависит от экономической ситуации в стране. При этом предпосылок для ослабления денежно-кредитной политики в этом году за счет снижения базовой ставки нет. — Действительно, три банка находятся под интенсивным надзором Нацбанка. Это результат того, что мы увидели там целый ряд нерешенных проблем, которые касаются нетранспарентной структуры акционеров, а также участие в кредитных операциях с повышенным риском. В КБ "Victoriabank" АО был проведен комплексный контроль деятельности банка. Отчет по результатам проверки находится на стадии завершения. Что касается КБ "Moldova-Agroindbank" АО, то в данный момент и это учреждение находится в процессе комплексного контроля. А в "Moldindconbank" были применены меры по раннему вмешательству. Дело в том, что нашими специалистами была выявлена целая группа лиц, которым принадлежала существенная доля в капитале банка — в размере 63,89%, но без предварительного письменного разрешения НБМ. В банке назначены временные администраторы, а также происходит процесс оценки активов и задолженностей банка. Окончательный доклад будет представлен в конце февраля. — Особое внимание будет уделено прозрачности состава акционеров, изучению кредитных рисков, в том числе оценке "плохих" кредитов, внутреннему менеджменту, a также и разработка новых инструментов в контексте нового законопроекта о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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