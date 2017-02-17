ФСБ могла прослушивать всю Украину через приднестровскую фирму

Один из крупнейших операторов мобильной связи в Украине, одесская фирма «Интертелеком», контролируемая приднестровским олигархом Виктором Гушан, стала объектом расследования СБУ.

Фирму подозревают в предоставлении российским спецслужбам возможности прослушивать большинство телефонных абонентов Украины. Журналисты RISE Moldova выяснили, что «Интертелеком» тесно связана с двумя операторами мобильной связи и интернета из регионов, подконтрольных России: в Крыму и в Приднестровье.

Более того, все ключевые фигуры коммуникационного бизнеса связаны с приднестровским регионом: владелец крымской фирмы – экс-топ-менеджер тираспольского холдинга «Шериф»; директор украинского «Интертелекома» – экс-министр телекоммуникаций непризнанной ПМР, а совладелец и конечный бенефициар одесского оператора связи – олигарх из Тирасполя и основатель упомянутого холдинга.

В этот же холдинг входит и фирма «Интерднестрком» (ИДК), открытая в 1998 году. Несмотря на то, что еще в 2004 году лицензия компании была аннулирована конституционными властями Республики Молдова, ИДК продолжает неавторизированную деятельность в непризнанной республике, оставаясь единственным в приднестровском регионе оператором фиксированной и мобильной связи, а также крупнейшим интернет-провайдером.

В отличие от Молдовы, открытая в Украине олигархом фирма «Интертелеком» развивалась по всей стране, став одним из четырех крупнейших операторов мобильной связи, обладателем самой большой зоны покрытия 3G, охватывая 86% украинской территории.

Основал ее в 1998 году все тот же Виктор Гушан, на момент открытия обозначенный в документах как гражданин Российской Федерации с тираспольской пропиской.

Приднестровский олигарх, но уже прописанный в Украине, значится в «Интертелекоме» до сих пор как совладелец и единственный конечный бенефициар компании.

11 ноября 2016 года. Одесса. В двух главных офисах компании «Интертелеком», по улице Малая Арнаутская №№ 66 и 100 офицеры Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски.

Согласно судебному постановлению об обыске, попавшему в распоряжение RISE Moldova, следователи СБУ обнаруживают серверное оборудование, которое обеспечивает бесперебойную работу российского оператора мобильной телефонии и интернета с таким же названием — «Интертелеком». Этот одноименный оператор обслуживает абонентов на аннексированной Россией территории Крыма.

В результате, в двух одесских офисах украинской «Интертелеком» изымают: 483 мобильных телефона, а также SIP-серверы и другое телекоммуникационное оборудование, которое может подтвердить факты соединения с оккупированными территориями и фактам организации систем удаленного управления и получения информации от абонентов на территории Украины представителями спецслужб России.

По данным судебного реестра Украины, в рабочем кабинете генерального директора «Интертелеком» Бориса Акулова следователи СБУ также изъяли флешку и пять мобильных телефонов. По месту жительства руководителя компании найдено 300 тысяч долларов США, а также у других сотрудников еще некоторые суммы, в том числе $25 тыс.

По версии правоохранителей, деньги могли быть получены топ-менеджерами компании в результате преступной деятельности. В частности, в СБУ считают, что «найденная наличность передана руководству украинской ООО «Интертелеком» представителями российских телекоммуникационных компаний под контролем спецслужб Российской Федерации за организацию и поддержание функционирования незаконного канала связи с временно оккупированным Крымом». Поэтому Главное следственное управление СБУ наложило арест на эти деньги, признав их «вещественным доказательством в уголовном производстве».

Уголовное дело по деятельности ООО «Интертелеком» было возбуждено еще в августе по трем статьям сразу: ст. 111 — «государственная измена»; ст. 163 часть 2 — нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, совершенные в отношении государственных деятелей с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации; часть 3 ст. 368 – получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

По закону, за эти преступления грозит лишение свободы от 10 до 15 лет. СБУ пока не называет имена подозреваемых либо обвиняемых, ссылаясь на тайну следствия.

Согласно решению суда Киева, следователи установили, что ООО «Интертелеком» передал в пользование российскому оператору в аннексированном Крыму часть своего оборудования и сети. Более того, по версии следствия, через оборудование украинской фирмы обеспечивалась телефонная связь Крыма с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Фактически, по данным СБУ, предприятие продолжало оказывать телекомуслуги на территории полуострова, что запрещено законодательством Украины.

Вдобавок, в Главном следственном управлении СБУ уверяют, что ООО «Интертелеком» сотрудничала со спецслужбами России для прослушивания и мониторинга абонентов Украины, причем не только своих, но и других мобильных операторов.

Следствие подозревает, что топ-менеджмент «Интертелекома» оказывал российским спецслужбам содействие в подрывной деятельности против Украины. Среди подозреваемых: генеральный директор ООО «Интертелеком» Борис Акулов, заместитель генерального директора ООО «Интертелеком» (имя не называется), начальник департамента маркетинга и продаж, начальник департамента безопасности, начальник технического департамента.