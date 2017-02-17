Ренато Усатый: Плахотнюк в ближайшее время посадит Шора

Председатель "Нашей партии", примар Бельц Ренато Усатый завил, что исполнительный координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк в "ближайшее время посадит в тюрьму примара Орхея Илана Шора".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", на своей страничке в Facebook политик сказал, что ему стало известно о том, что такие планы существуют: "И сделано это будет для того, чтобы про Плахотнюка не говорили, что он борется только с Усатым. Чтобы как-то легализовать историю с моим уголовным делом, чтобы люди не говорили, что он борется только с Усатым, уничтожает его и снимает с должности примара".

Усатый сообщил, что у Шора "уже отобрали часть магазинов duty free, и все остальное тоже отнимут". Лидер "НП" считает, что Шору вряд ли удастся сбежать, несмотря на то, что он "незаконно передвигается по стране и даже покидал Молдову несколько раз", несмотря на домашний арест.

По мнению Ренато Усатого, сами по себе планы на отправку Шора в тюрьму - "новость хорошая, но сесть должен не только он, а все соучастники кражи миллиарда": "Я вам даю сто процентов, что Шор будет осужден. Хорошо, что ещё один участник кражи миллиарда сядет в тюрьму... Шор украл - он и должен сидеть. Но вместе с ним должны сидеть ещё пол-офиса Плахотнюка".

Оппозиционный политик не исключает, что арест Шора связан с планами Плахотнюка изменить Кодекс о выборах, причем речь идет не только о создании одномандатных округов, но и о том, чтобы можно было снимать примаров с должностей решением ЦИК: "Будут менять Кодекс о выборах. Глава Конституционного суда Тэнасе, депутат Загородный и другие "плохишовцы" уже говорят, что система устарела. Они будут все-таки вводить одномандатные округа. Через это изменение ждем и какого-то удара по местным властям".

По словам Усатого, социалисты уже знают о грядущих изменениях детально и готовят своих кандидатов-одномандатников: "Социалисты уже бегают с картой одномандатных округов и списками кандидатов. Хотел попросить, чтобы Игорь Додон и Зинаида Гречаная опубликовали эту карту. Так нечестно, когда кто-то готовится, а кто-то даже не знает".

Председатель "Нашей партии" также продемонстрировал в соцсети 6-минутный видеосюжет со своего дня рождения 4 ноября 2011 года, на котором Плахотнюк произносит тост в честь именинника и говорит, держа бокал с шампанским: "У Ренато прекрасная семья, родители и друзья". Он также желает Усатому, чтобы тот "нашел в жизни свой путь, а друзья помогали, сопровождали и оберегали его на этом пути".

Усатый отметил, что до его прихода в политику, в Москву, помимо Плахотнюка, прилетали и другие лидеры правящей в 2009-2010 годах коалиции - Влад Филат, Мариан Лупу, Серафим Урекян: "Никто не называл меня бандитом, никто не возбуждал уголовных дел. Ни "филатовское" тогда МВД, ни "плахотнюковская" прокуратура. А почему? Потому, что Усатый был просто гражданином, который живет в Москве уже много лет и помогает многим. Я помогал всем: от рядовых граждан до политиков. Кем тогда был Плахотнюк? Бизнесменом в Молдове, а я был бизнесменом в России. Я всегда говорил, что знаю Плахотнюка 10 лет. У нас с ним не было никаких проектов. Я прилетал в Молдову и встречался с ним. Тогда я не занимался политикой, и у меня с ним не было никаких пересечений".

Лидер "НП" напомнил, что сегодня против него в РМ возбуждено по разным поводам более 20 уголовных дел, он объявлен в розыск, а "телеканалы Плахотнюка оказывают на него сильнейшее давление". "От того, как "оберегает" меня Плахотнюк, офигевает весь Советский Союз. Не удивлюсь тому, что на его телеканалах может появиться новость, что Усатый, например, завтракает детьми. У них истерика, и это понятно. Я не совершал никаких преступлений ни в одной стране", - заключил Усатый.

Суд Буюкань столицы в четверг продлил еще на 30 суток домашний арест предпринимателя, примара Орхей Илана Шора, обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег. Как сообщил его адвокат Денис Уланов, "представленные прокурором аргументы в пользу продления ареста не выдерживают критики. Это теоретические извлечения из Уголовного кодекса. Прокурор в своем ходатайстве к суду приводил те же доводы, что и при аресте Шора 22 июня 2016 года". "Несмотря на наши аргументы, что существует практика Европейского суда по правам человека по аналогичным делам, что Шор не представляет опасности для расследования и готов сотрудничать со следствием, суд внял просьбе прокурора. Мы оспорим это решение в Апелляционной палате Кишинева", - сказал защитник.