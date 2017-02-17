Мифы и правда про Соглашение об ассоциации, в развитии: помощь ЕС и реформы

Алина Марин, IPN

В июле 2014 года Агентство IPN провело информационную кампанию под названием „Мифы и правда про Соглашение об ассоциации”, призванную осветить основные опасения, связанные с процессом подписания и ратификации этого соглашения. Около трёх лет спустя мы вновь возвращаемся к этим же источникам и этим же темам, чтобы увидеть, как изменилось положение вещей в процессе развития, и оправдались ли ожидания, имевшиеся накануне подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

„Помощь ЕС недостаточна для того, чтобы удовлетворить потребности реформирования”.

„Спустя почти три года после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, с одной стороны, ситуация ухудшилась, поскольку реформирование институтов в различных секторах требует политической воли, воли исполнителей, но пока этой воли не заметно. Евросоюз, похоже, понимает вещи несколько по-другому, и объём помощи на проведение реформ продолжает расти. В этом смысле мы находимся в двойственной ситуации. С одной стороны, политическая воля не проявляется, а с другой стороны, объём помощи увеличивается”, - отметил исполнительный директор Института публичных политик Аркадие Барбэрошие.

Он сообщил, что не может привести пример какого-либо министерства или сектора, в котором реформы проводились бы в соответствии с требованиями. Следовательно, можно говорить о кризисе в сфере реформ, кризисе глубоком, который может быть устранён только путём глубоких реформ на различных направлениях. „Похоже, что ЕС конкурирует с Россией: если от России помощь не поступает, то она поступает от ЕС, чтобы продемонстрировать наличие воли у европейцев, воли двигать реформы вперёд”, - считает директор ИПП.

Помощь ЕС для проведения реформ понимается неправильно, утверждает Аркадие Барбэрошие. „Мы часто просим денег, чтобы купить мебель, холодильники, компьютеры, но ведь помощь заключается не в этом. Если вы хотите провести реформы, но не знаете как это сделать, вы спрашиваете ЕС, как нужно их проводить, и тогда поступает помощь. Но когда вы просите о помощи, чтобы купить мебель и „навести красоту” в офисах, то это не реформа, это лишь псевдо-реформа. К сожалению, очень много помощи уходит на то, чтобы наводить лоск в кабинетах”, - заключил исполнительный директор Института публичных политик.