Павел Филип благодарит Румынию за выделение 50 млн. евро

Премьер-министр Павел Филип поблагодарил Правительство Румынии за утверждение второго транша кредита, оказываемого Республике Молдова. Сумма в 50 млн. евро будет перечислена в конце этого месяца.

„Друзья познаются в беде, а Румыния всегда помогли нам в важные моменты”, пишет Павел Филип на своей странице в Facebook.

Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ заявил для IPN, что убежден в том, что деньги будут использованы разумно, в социально важных секторах. Этот кредит представляет собой стимул и поощрение для властей, чтобы они продолжили путь улучшения состояния дел.

Второй транш румынского кредита в 150 млн. евро поступит 27 февраля. Правительство Румынии утвердило 16 февраля постановление, которое позволяет выделить 50 млн. евро. Запрос о выделении второго транша представило Министерством финансов Республики Молдова в январе 2017 года. Первый транш в размере 60 млн. евро был перечислен Молдове в августе 2016 года. Кредит предоставляется на 5 лет, с процентной ставкой в 1,5%.