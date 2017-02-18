Три кода срочности скорой помощи: красный – максимально срочно, желтый – можно поставить в очередь, зеленый – после желтого

В социальных сетях нередко обсуждают работу скорой помощи. В ходе одной из таких дискуссий мы собрали многочисленные отзывы о работе службы, сформулировали вопросы и направили их в минздрав. Как оказалось, часть вопросов касается службы догоспитальной скорой помощи, а часть - больниц. Это - разные медицинские учреждения (соответствующая реорганизация произошла в 2015 году). Нам удалось разобраться в ситуации совместно с вице- директором по медицинской части национального центра догоспитальной скорой помощи Элеонорой Ткач, врачом с 35-летним опытом работы в службе скорой помощи.

- Как работает служба скорой помощи?

- Центр догоспитальной скорой помощи включает пять станций скорой помощи: Кишинев, «Centru», Sud, Nord, АТО Гагаузия. В составе каждой станции - районные подстанции. В городах Бельцы, Кишинев, Кахул в состав подстанций входит больше бригад из расчета одна бригада на 12 тысяч жителей. Районные подстанции подразделяются на сельские пункты, которые образованы по принципу вовлечения в круг оказания помощи жителям населенных пунктов в радиусе не больше 25 километров.

Вторая часть услуг медицинской скорой помощи сосредоточена в больницах. Прием пациентов ведет приемное отделение. Все больницы подчинены минздраву.

- Как определяется срочность вызова бригады врачей?

- В центре приема вызовов есть медработники с опытом работы в скорой помощи. Работа выездных бригад построена на реализации нескольких принципов, главный - учет приоритетности вызовов и определение их профиля. Красный код присваивается вызову максимальной срочности, желтый – можно поставить в очередь ожидания, зеленый – выезд после выезда по желтому коду.

Красный код присваивается вызовам на ДТП, при ожогах, обморожениях, сотрясении мозга, утоплениях, отравлениях, кровотечениях, при попадании инородных тел в дыхательные пути, электротравмах, внезапных потерях сознания, нарушении мозгового кровообращения, расстройствах речи, внезапных сильных головных болях, расстройствах сердечно-сосудистой деятельности, а также роженицам и гинекологическим больным с признаками состояний, угрожающих жизни.Особенно внимательно относятся к установлению красного кода при вызовах детям, показания – внезапный скачок температуры с появлением сыпи, болей в животе, рвоты. А вот с переломами пальцев лучше обращаться к семейному врачу.

Диспетчер подробно расспрашивает о симптомах, и даже укусу пчелы, который может вызвать шок, могут присвоить красный код. Также особое внимание уделяют хроническим больным, принимается вызов в случае, если после приема препаратов наступает внезапное ухудшение, проявляются определенные симптомы. Такое чаще всего наблюдается у астматиков, гипертоников, сердечников.

- Нужно ли вызывать скорую при симптомах ОРЗ?

- Самые большие проблемы появляются в период вирусных инфекций. Сами по себе они не повод для обращения в скорую помощь, нужно обращаться к семейному врачу. Но если на фоне лечения состояние здоровья ухудшается, если это происходит в выходные или праздничные дни, ночью, если пациент - маленький ребенок, то вызов скорой оправдан.

Бригада при высокой температуре на первом этапе может предложить принять парацетомол, он во всем мире по всем медицинским протоколам признается жаропонижающим для детей и взрослых, в зависимости от уровня температуры. Если нет эффекта - применяют жаропонижающие уколы.

Иногда бригаде трудно диагностировать болезнь, а симптомы таковы, что больной нуждается в обследовании в условиях больницы. В приемном отделении проводится комплексная диагностика, устанавливается диагноз, назначается лечение.

При вирусных заболеваниях большое внимание уделяется детям и лицам пожилого возраста.

- Что будет, если вызов отменить?

- Часто на вызовы по желтому и зеленому коду бригады скорой приезжают напрасно. Особенно часто это связано с ОРЗ. Люди сами принимают лекарства, которые снижают температуру, и улучшают состояние. Если это произошло - сообщите диспетчеру об отмене вызова.

- Какие виды бригад выезжают на вызовы?

- В Кишиневе выезжают реанимационная взрослая и детская, кардиологическая, неврологическая, психиатрическая, общая врачебная и фельдшерская.

Фельдшерская бригада выезжает по решению диспетчера на травму, внезапное поднятие температуры. Главная задача - оказать помощь при внезапно возникших патологических состояниях, определить риск развития угрожающего состояния. На службу скорой помощи возлагается обязанность транспортировки больных и раненых, нуждающихся в перевозке санитарным транспортом. Нередко больные отказываются от госпитализации, даже если врачи настаивают: верят в то, что можно обойтись и услугами семейного врача. Бывает, бригаду вызывают одинокие люди с целью просто поговорить о жизни, навести порядок в домашней аптечке.

- Имеет ли право приехавшая по вызову бригада просить спирт для инъекции или что-то другое?

- Все бригады укомплектованы лекарственными препаратами и парафармацевтическими средствами. В арсенале каждой бригады глюкометры, тонометры, пульсоксиметр, фонендоскоп, электрокардиограф, дефибриллятор. При необходимости скорая может вызвать реанимационную или кардиологическую бригаду.

- Больного доставили в больницу, но там его направляют в другую больницу. Что делать?

- В некоторых случаях больному после обследования в приемном покое больницы требуется помощь специалистов: микрохирургов, инфекционистов, кардиологов. Решение о транспортировке больного в другую больницу должна принимать комиссия больницы, которая его приняла. Это не забота больного! Больница обязана дать больному консультативное заключение.

- При вызове всегда спрашивают о возрасте больного, и у людей возникает подозрение, что врачи не спешат выезжать на вызов к пациенту старше 60 лет. Это так?

- В центре приеме вызовов определение кода срочности не увязывают с возрастом. Цель вопроса – определить характер симптомов и чрезвычайность ситуации.

- А про полис спрашивают?

- Нужно знать, что при приеме вызова никогда не спросят о наличии полиса медицинского страхования. Служба скорой догоспитальной помощи выезжает ко всем, включая иностранцев. Иная ситуация в приемном покое больницы.

- Есть проблема транспортировки в больницу пациентов с большим весом.

- В последнее время все бригады скорой помощи укомплектованы санитарами. Конечно, если необходимо, мы обращаемся за помощью к соседям. В селах и районных центрах это проще. В городе либо соседей нет дома, либо они не открывают дверь. В редких случаях обращаемся в службу чрезвычайных ситуаций.

- Есть ли в машинах скорой помощи регистраторы, которые связаны со службами дорожного движения с целью передачи информации о водителях, не уступающих дорогу? Минздрав предлагает поправки в Уголовный кодекс, согласно которым нанесение тяжких и средних увечий, вреда здоровью или убийство врача будет считаться отягчающим обстоятельством при вынесении наказания. Разве препятствование движению машины скорой – не акт агрессии?

- Наши машины оборудованы системой JPS. Большие проблемы в час пик в пределах Кишинева. Бывает, машина не может сдвинуться с места, даже если ее пропускают.

- Как семейный врач узнает об обращении своего больного в скорую помощь?

- Есть электронная платформа, которая позволяет передать семейному врачу информацию о вызове. В сообщении обязательно указывается, обязан или нет семейный врач посетить больного на следующий день.

Записала Марина АБЛИСИМОВА

«Если человек сломает руку вблизи станции скорой помощи - его попросят позвонить в 903»

В одной из социальных сетей мы собрали отзывы пациентов и их родственников, обращавшихся в кишиневскую станцию скорой помощи.

Антонина Иванова:

- Мама, уже более 20 лет живущая на улице Армянской, с сильнейшим приступом боли в спине помчалась на такси в два часа ночи в главное отделение скорой помощи, которое тоже находится в центре, недалеко. Сначала молодой человек минут 20 заполнял какие-то бумаги, потом кое-как все-таки осмотрел еле дышащую от боли маму, а после рекомендовал обратиться на станцию скорой помощи по месту прописки (то есть в 3-ю горбольницу на Рышкановке). Ей велели самой позвонить туда и вызвать машину! После этого врач ушел, затерявшись в коридорах больницы.

В три часа ночи маме отказались дать хоть какое-то обезболивающее: «Вас же для этого придется регистрировать». Ей пришлось вызывать другую скорую. Она просидела еще полчаса, корчась от боли в главном отделении скорой помощи столицы, где ей не дали банально обезболивающее, чтобы она в ожидании другой скорой не упала в обморок от боли, длившейся не первый час. Это нормально? Все по закону и врач скорой помощи прав?

Наталья Григорьева:

- Столетия нужны, чтобы у нас что-то наладить в медицине. Лет через 10-20 тут вообще врачей нормальных не останется. Я могу назвать некоторых специалистов действительно отличных, которые знают свою работу! Но в основном все печально.

У меня маленький ребенок, и я уже три раза была в скорой. Тихий ужас! Последний раз было подозрение на воспаление легких, приехали два парня, один играл на мобильном телефоне в коридоре, второй заполнял карточку. Мы попросили послушать ребенка, на что было сказано: «Ну, я не могу тут послушать». У них нет градусника, нет одноразовой палочки посмотреть горло. Они не могут послушать легкие. В общем, мы собрались и поехали в больницу. По дороге никто не пропускал машину скорой, мы едва не попали в аварию, вместе с ребенком от резкого торможения летели в другой конец салона.

Доехали. Там две-три барышни пожилого возраста пожирают нас недовольными взглядами: что вы приперлись в больницу? Мне пять раз успели сказать, что у них не такси, что должны приезжать своим ходом. Потом послушали, сказали, что воспаления нет. Мы отказались от госпитализации и получили еще порцию обзываний. Упаси меня господи обращаться когда-либо в такие учреждения!

Олеся и Корнел Исак:

- Мы как-то жаловались в минздрав. Женщина лет 60 упала со ступенек в парке Долина роз - закружилась голова, разбила голову, стала терять сознание. Мы звонили в скорую, там начали выяснять её возраст. Какой возраст, если человек никакой? Потом положили трубку, не отвечали, потом требовали адрес. Все же знают этот парк, но никто не знает адреса! Муж позвонил в минздрав и со скандалом приняли вызов.

Юна Д.:

- У меня полная мама упала дома и поломала ногу. Не буду рассказывать, как долго ждали машину скорой помощи. Пока помогли спуститься со 2-го этажа, я такого наслушалась - как можно быть такой полной, как им тяжело. В скорой без крика не обошлось. В итоге диагностировали перелом лодыжки и положили в палату. При этом сказали, что за все надо платить: у мамы-пенсионерки недействительный полис медицинского страхования…

Я практически ночевала в больнице. Маму так закололи обезболивающими, что она попала в реанимацию. Спасибо медсестре, которая утром приняла смену и вызвала хирурга. В реанимации лекарств нет, памперсов нет, постоянное нытье на тему, как трудно с полным человеком. Прошло 2,5 месяца, мама дома, но съездить на рентген не можем.

Дуня Лами:

- У минздрава горячая линия работает нормально. Была ситуация, когда семейный врач меня послала - она занята, а у ребенка температура 39. Я позвонила на горячую линию минздрава - через 30 минут врач был дома. Главное знать где, кем работают и фамилию врача.

Антонина Иванова:

- Приедешь в скорую своим ходом - не факт, что дождешься помощи. Вызовешь скорую домой - не факт, что дождешься скорой. Я реально хочу понять, насколько это законно - отказывать в помощи в главном отделении скорой, отправляя человека своим ходом в отделение на другом конце города.

То есть если человек сломает руку вблизи центральной станции скорой помощи и зайдет туда за медицинской помощью – его на законных основаниях попросят позвонить в 903 и вызвать на этот адрес скорую, которая и решит, куда его доставлять по месту прописки?

Вероника Калдыба:

- На следующий день после сильного удара мизинца на ноге он посинел и опух. Я взяла полис и поехала в скорую. В приемном покое женщина, не смотря на меня, заполняла бумаги. На вопрос, когда это случилось, я честно ответила, что вчера, попросила направление на рентген. Мне ответили: если вчера, тогда вам в поликлинику по месту жительства, мы принимаем только со свежими травмами. Пришлось ехать в частную клинику и делать платный рентген.

Елена Романенко:

- «Горячая линия» минздрава - 0 800 71010. Если у вас есть вопросы, касающиеся обязательного медицинского страхования, звоните в национальную компанию обязательного медицинского страхования по телефону «горячей линии» 0 800 99999.