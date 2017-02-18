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Общество
Младенца из Бельц пытались продать на органы
18.02.2017

 В деле новорожденной из Бельц появилась новая версия - родители продали ребёнка на органы. Прокуроры заявляют, что деньги уже перевели злоумышленникам, осталось только выяснить, о какой сумме идёт речь.

Прокуроры изменили статью обвинения в отношении бельцкой супружеской пары, которая пыталась продать собственного новорождённого ребенка.

Теперь они проходят по делу о трафике людей. Наказание за подобные преступления выше, чем за незаконный вывоз несовершеннолетних.

Обвинители требуют для подследственных 30 дней предварительного ареста. Суд столичного сектора Центр также должен определить меру пресечения для гражданки Германии, которая пыталась вывезти младенца из страны, и ее сообщника.

Их задержали в среду на Леушенской таможне, когда они предъявили пограничникам подписанное только отцом разрешение на вывоз 12-дневного ребенка. Мать малышки настаивает, что ребенка везли в Германию на лечение. Матери 26 лет, отцу - 28, он недавно вышел из тюрьмы.


 
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