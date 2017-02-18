18 февраля в Криковских подвалах пройдет первый в мире подземный фестиваль Underland

В Криковских подвалах завершаются приготовления к первому в мире подземному фестивалю Underland. Организаторы обустроили сцены и декорации, музыканты проверили звук и настроили инструменты. Ожидают около восьми тысяч посетителей, для которых приготовили десять тысяч бутылок вина и множество приятных сюрпризов.

В подземном городке протяженностью четыре километра встречать гостей будут стаканчиком глинтвейна. Посетителей ожидает путешествие по трем главным улицам: Игристого, Белого и Красного вина. На сценах, установленных на каждой улице выступят более 30 певцов и музыкальных коллективов из Румынии, Украины, Германии, Венгрии, Италии и России.

"Доводилось ли нам играть в подвалах? Да, один раз на свадьбе. Было очень тесно. А завтра тут будет очень интересно. Мы уже все осмотрели, познакомились со всеми. Не знаю, что будет на второй день, но мы выдержим все, будет очень хорошо."

На фестиваля выступят и отечественные команды и исполнители. На сцену выйдут Nikorasong, Pata de ceai, Cantabile, Elena Carafizi, WHITE HOUND şi Laura Bodorin. Слушать выступления можно будет под отличное вино, которое будет стоить от 10 до 15 леев за стакан.

"Наши сомелье расскажут, в чем особенность наших молдавских вини как их правильно потреблять. В стоимость билета включена экскурсия по нашему музею в сопровождении гида."

Фестиваль Underland начнется завтра в 10 утра и продлится всего один день. Стоимость билета, купленного заранее – 250 ле.