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Политика
Премьер Павел Филип выразил благодарность румынскому правительству за финансовую помощь
18.02.2017

Второй транш кредита правительства Румынии - свидетельство высокой оценки усилий Молдовы на пути реформ. Таким убеждением поделился премьер-министр  Павел Филип на своей страничке в фейсбуке.

Доверие  международных партнёров и жителей страны очень важны для успешного  развития Молдовы, отметил глава кабмина. "Друзей познаёшь в беде, а Румыния всегда помогала нам в такие важные моменты.", - написал Павел Филип.

Накануне  правительство соседнего государства  одобрило выделение нашей стране второй части кредита, соглашение о котором подписали в октябре 2015 года. В августе 2016-го поступили первые 60 миллионов евро. До конца текущего месяца придут еще 50 миллионов. Всего Румыния решила выделить на поддержку молдавского бюджета 150 миллиона евро.


 
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