Премьер Павел Филип выразил благодарность румынскому правительству за финансовую помощь

Второй транш кредита правительства Румынии - свидетельство высокой оценки усилий Молдовы на пути реформ. Таким убеждением поделился премьер-министр Павел Филип на своей страничке в фейсбуке.

Доверие международных партнёров и жителей страны очень важны для успешного развития Молдовы, отметил глава кабмина. "Друзей познаёшь в беде, а Румыния всегда помогала нам в такие важные моменты.", - написал Павел Филип.

Накануне правительство соседнего государства одобрило выделение нашей стране второй части кредита, соглашение о котором подписали в октябре 2015 года. В августе 2016-го поступили первые 60 миллионов евро. До конца текущего месяца придут еще 50 миллионов. Всего Румыния решила выделить на поддержку молдавского бюджета 150 миллиона евро.