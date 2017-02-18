Президент желает участия жителей левобережья в парламентских выборах 2018 года

Игорь Додон заявил об уникальной исторической возможности, выдавшейся сегодня, которую необходимо использовать во благо решения приднестровского вопроса. Свое видение тактики решения этой проблемы он представил в описании поэтапной стратегии, отвечая на вопросы журналистов телевизионного канала «Россия-24»

Касаясь решения острейшей для Республики Молдова проблемы – приднестровского вопроса глава государства заявил, что ее необходимо поделить на две составляющие: житейскую и политическую.

«- Есть две большие составляющие этой проблемы: первая – это решение проблем жителей по обоим берегам Днестра, которые за последние годы никто не решал, и вторая – политическое урегулирование. Первая часть касается, перемещения граждан, связи, образования, экономических и прочих житейских проблем, которые мы в ходе встречи с руководителем региона договорились решать совместно, и они будут решены уже в течение этого года».

Однако не столь радужной, но вполне перспективной видится главе государства решение второй составляющей – политической. Игорь Додон заявил о значительной разнице в политических взглядах между ним и лидером левобережной администрации, которого он осознано назвал «Президентом Приднестровья», и указал на необходимость уважения к выбору народа, проживающего на левом берегу Днестра.

«-За 25 лет я стал первым руководителем независимой Молдовы, который поздравил Президента Приднестровья с победой на выборах. Нравится это кому-то или нет, но мы обязаны уважать выбор народа на левом берегу Днестра, избравшего себе руководителя. Что касается политического урегулирования, то здесь у нас позиции пока что разные».

В качестве ключа к решению политической проблемы Игорь Додон предложил рассмотреть вопрос о федерализации, заявив, что главное не название решения, а конечный результат, плюс изыскание возможности обеспечить участие жителей правобережья в парламентских выборах 2018 года, с последующим заключительным этапом разрешения приднестровского вопроса, ввиду сложившихся благоприятных политических и региональных условий.

«Я всегда говорил, что главное эту проблему решить, а не придираться к названию. Я настроен эту проблему решить. В приднестровье говорят о независимости. Я считаю, что приднестровье - это молдавская земля и составляющая часть Республики Молдова. Здесь необходимо определиться со статусом, и федеративное устройство это один из ключей к решению. Я уверен, что это можно сделать в два этапа: 2017-2018 – решение текущих, житейских проблем, и 2018-2020, после проведения парламентских выборов, с обязательным участием жителей левобережья, имеющих право голоса, а затем и внедрение плана политического урегулирования»,- заявил Игорь Додон.