Глава "Молдовагаз" рассказал, каким будет тариф на газ в 2017 году

Новый руководитель компании "Молдовагаз" Василе Ботнарь рассказал о том, сколько потребители будут платить за газ в 2017 году.

"В 2017 году тариф не будет повышен, и это я могу сказать с уверенностью", — сказал Ботнарь в интервью одному из местных СМИ.

В то же время он отметил, что тариф для конечных потребителей устанавливается НАРЭ на основе методологии расчета, которая учитывает закупочную стоимость и затраты на распределение.



"Качество руководства (компании до него — ред.) не является компонентом в структуре тарифа и напрямую или не напрямую не может влиять на конечный размер тарифа", — отметил глава "Молдовагаз". В конце декабря прошлого года российский концерн "Газпром" продлил контракты с "Молдовагаз" до конца 2019 года. По-прежнему будет применяться европейская формула расчета закупочной цены природного газа для потребителей Республики Молдова.

Она основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа ПАО "Газпром" в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты. Президент Молдовы Игорь Додон по итогам встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в январе этого года заявил, что каждый гражданин республики будет платить за газ столько, сколько потребил, а цена на топливо будет ниже.

