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Решающий день для Филата: Тимофти решит его судьбу
18.02.2017

Заседание Высшей судебной палаты по делу осужденного экс-премьера Владимира Филата состоится в среду, 22 февраля. 

В состав коллегии судей входят Владимир Тимофти, Константин Алергуш и Надежда Тома. Заседание начнется в 10.00 и пройдет без участия сторон.

В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности. Экс-премьера обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала, приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента. После этого 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента. 

В январе 2017 года прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор. Сторона обвинения настаивает на его ужесточении, адвокаты — на его отмене.

В настоящее время Филат продолжает находиться в пенитенциаре №13. Сразу после вынесения окончательного приговора, его должны перевести в тюрьму Липкан. Пенитенциар №2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить лишь на два часа. Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.

 


 
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