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Общество
До конца марта НБС обязалось обнародовать окончательные данные переписи населения 2014 года
18.02.2017

Окончательные данные Переписи населения и жилья 2014 года будут обнародованы 31 марта. Об этом заявил сегодня генеральный директор Национального бюро статистики Виталие Валков в рамках пресс-конференции, на которой представил отчет о деятельности ведомства, передает IPN.

Виталие Валков отметил, что в 2016 году была возобновлена деятельность по обработке данных переписи населения, а до октября были введены данные из 4,2 млн. анкет. „Сейчас ведется интенсивная работа для завершения составления базы данных, чтобы представить до 31 марта окончательные данные по Переписи населения и жилья 2014 года”, - сказал Виталие Валков.

Директор НБС отметил, что учреждение имеет недостаточный доступ к административным данным для их использования в статистических целях, что влияет на качество, охват и репрезентативность статистических данных. Проблемой является и низкая гибкость системы управления человеческими ресурсами и высокая текучесть кадров в Национальном бюро статистики. Число молодых сотрудников в НБС остается низким – 17%.


 
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