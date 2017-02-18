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Политика
Президент РМ Игорь Додон отмечает свой День Рождения
18.02.2017

Президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполняется 42 года. 

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 в селе Садова Страшенского района. Доктор экономических наук.

Занимал должность первого вице-премьера при правительстве Зинаиды Гречаный, а до этого был вице-министром экономики и коммерции. До получения должности в исполнительной власти, Додон был президентом Универсальной товарной биржи.

Депутат Игорь Додон, попал в парламент в 2009 году.

В декабре 2011 года был избран председателем Партии социалистов Республики Молдова. Учредитель благотворительного фонда "Soluţia".

13 ноября 2016 года, большинством голосов (52,16%) был избран V-ым  Президентом Республики Молдова. Стоит отметить, что на сегодняшний день, Игорь Додон один из самых молодых глав госудаств в Европе.

В декабре 2016 уходит с поста председателя ПСРМ.

Actualitati.md отмечает, что Игорь Додон свободно говорит на молдавском, французском,английском и русском языках. Женат, воспитывает трех сыновей: Влада, Богдана и Николая


 
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