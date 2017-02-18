Кодекс о выборах должен быть изменён, мнения

Необходимо внести изменения в Кодекс о выборах или даже принять новый его вариант, поскольку большинство его положений устарели, и их неэффективность была продемонстрирована несколькими выборами. Об этом заявили участники передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Неприсоединившийся депутат Анатолие Загородный высказался в пользу изменения избирательной системы. „Кодекс о выборах должен быть изменён, скорректирован, но у нас на это мало времени. Проект необходимо вынести на обсуждение общественности, провести его экспертизу на международном уровне, а это длительный процесс. Нам нужен образец, которым бы мы воспользовались, который устроил бы граждан”, - заявил парламентарий.

Генеральный секретарь Конституционного суда Родика Секриеру считает необходимым разработать новый Кодекс о выборах. „Конституционный суд неоднократно выносил решения по поводу различных статей Кодекса о выборах. С практической точки зрения было бы легче разработать новый Кодекс о выборах, так как если будет выбран путь внесения поправок, то сделать это будет сложнее”, - полагает Секриеру.

Член ЦИК Серджиу Гурдуза также поддержал идею об изменении Кодекса о выборах. „Нам нужен новый Кодекс о выборах. Во время выборов дал о себе знать целый ряд недостатков, многие его положения противоречат друг другу”.

Программный директор общественной организации „Promo-LEX” Павел Постикэ считает, что внесение изменений в Кодекс о выборах на самом деле направлено на изменение избирательной системы. „Можно изменить Кодекс о выборах, но без изменения избирательной системы”, - отметил Постикэ.