В Кишиневе выступит наша землячка артистка Светлана Крючкова

Наша знаменитая соотечественница, выдающаяся актриса, народная артистка России Светлана Крючкова выступит перед кишинёвцами с музыкально-поэтической программой «Назначь мне свиданье…»

«Эту весну, дорогие друзья, мы хотим начать с волшебного музыкально-поэтического вечера с нашей талантливейшей землячкой – Светланой Крючковой! Знаменитая актриса не просто приезжает к нам с концертом, она возвращается домой. Дело в том, что актриса родилась и до поступления в институт жила в Кишинёве. С городом её связывает много теплых воспоминаний, и она охотно и с большим юмором об этом пишет», — говорится в публикации, размещённой на официальной странице «Suhih Production» в Facebook.

Жителей столицы ждёт незабываемый концерт. Это будет не просто творческий вечер, а настоящий бенефис актрисы.

«В этот вечер вы услышите песни из кинофильмов, спектаклей легендарного БДТ им. Г.А.Товстоногова в исполнении народной артистки России Светланы Крючковой, воспоминания о незабываемых встречах, событиях, русскую поэзию ХIХ и ХХ веков и, конечно, актриса будет вести проникновенный разговор со зрителем. Музыкально-поэтические вечера Крючковой всегда уникальны, ни один вечер не повторяет в точности другого, это изысканная авторская работа актрисы, в которой она сама выступает и как режиссер, и как исследователь литературы, сценарист, и, конечно, как выдающаяся актриса», — сообщают организаторы – компания «Suhih Production», возглавляемая известным продюсером Артуром Сухих.

Он отзывается о Светлане Николаевне с особой теплотой: «Меня часто спрашивают, как я выбираю артистов, которых приглашаю в Кишинев. Отвечаю: выбираю тех, кто нравится мне самому. А Светлана Крючкова не просто нравится, а восхищает. Гениальная актриса, которая может сыграть ВСЁ – от Екатерины Второй до тети Песи из одесского двора: «Нет, он-таки хочет моей смерти!»

Которая может спеть ВСЕ — от душещипательного романса до Рамштайна. И она наша, кишиневская. Всё так же любит наш город, тепло вспоминает о нем и с нетерпением ждет встречи».

Музыкально-поэтический вечер Светланы Крючковой «Назначь мне свиданье…» состоится 18 марта в Театре оперы и балета им. Марии Биешу. Начало в 19.00. Билеты можно приобрести как в кассах самого театра, так и в кассах Национального дворца им. Николая Сулака.