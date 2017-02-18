Тотальные проверки на налоговых постах Молдовы

Главная государственная налоговая инспекция Молдовы сообщила о начале тотальных проверок на всех налоговых постах, чтобы проверить правильность их функционирования, передает NOI.md.

По сообщению ГГНИ, эти действия вписываются в меры по предотвращению нарушений законодательства в рамках территориальных налоговых органов. В частности, команда внутреннего контроля Главной государственной налоговой инспекции посетит все налоговые органы по стране для проверки правильности функционирования налоговых постов. На основании внутреннего приказа, 10 членов группы будут проводить названные выше мероприятия с 20 февраля этого года.

Цель состоит в повышении эффективности деятельности налоговых постов, установленных у налогоплательщиков с высоким риском несоблюдения налоговых обязательств, проверке порядка исполнения положений Регламента о функционировании налоговых постов, недопущении случаев нарушения требований законодательства ответственными специалистами налоговых постов и их руководителями.

Эти действия будут продолжаться в течение одного месяца и охватят фактически адреса и подразделения налогоплательщиков, деятельность которых контролируется с помощью налоговых постов.

В то же время, группа ГГНИ будет проводить контроль досье данных налогоплательщиков на налоговых постах, в территориальных налоговых подразделениях с точки зрения соблюдения ими требований законодательства.

По окончании проверки будет подготовлен отчет о проделанной работе. При установлении серьезных нарушений, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.