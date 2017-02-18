Президент Игорь Додон отмечает день своего рождения

Президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон отмечает сегодня день своего рождения. Ему исполняется 42 года.

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 в селе Садова Страшенского района. Доктор экономических наук.

Занимал должность первого вице-премьера при правительстве Зинаиды Гречаный, а до этого был вице-министром экономики и коммерции. До получения должности в исполнительной власти, Додон был президентом Универсальной товарной биржи.

Депутат Игорь Додон, попал в парламент в 2009 году.

В декабре 2011 года был избран председателем Партии социалистов Республики Молдова. Учредитель благотворительного фонда "Soluţia".

13 ноября 2016 года, большинством голосов (52,16%) был избран V-ым Президентом Республики Молдова. Стоит отметить, что на сегодняшний день, Игорь Додон один из самых молодых глав госудаств в Европе.

В декабре 2016 уходит с поста председателя ПСРМ. Actualitati.md отмечает, что Игорь Додон свободно говорит на молдавском, французском,английском и русском языках. Женат, воспитывает трех сыновей: Влада, Богдана и Николая.