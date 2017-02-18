Додон пообещал закрыть бюро НАТО, если оно откроется в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что если бюро НАТО будет открыто в Кишиневе в этом году, то в следующем, после проведения парламентских выборов, его закроют.

"По этому вопросу на прошлой неделе у меня были дискуссии с правительством, они поторопились подписать соглашение о его открытии до моего вступления в должность, понимая, что я его заблокирую, поэтому соглашение подписано, оно было принято парламентом", — заявил президент Молдавии в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что "по закону они могут открыть этот офис НАТО". "Но я их предупредил, если они поторопятся и откроют в этом году, то мы его после проведения парламентских выборов закроем. Поэтому зачем открывать и потом убегать отсюда?" — заявил Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, что во время визита в Брюссель в начале февраля для него "было принципиально встретиться с руководством НАТО, чтобы они узнали принципиальную позицию президента республики".

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть весной в Кишиневе бюро связи НАТО. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.