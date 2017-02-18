Слушания отложили: Платон в тяжелом состоянии

По просьбе адвокатов сегодняшнее заседание по делу предпринимателя Вячеслава Платон перенесено на следующую неделю.

Защита объявила, что содержащийся в столичной тюрьме Nr. 13 Платон находится в тяжелом состоянии, и сегодня они получили от начальника тюрьмы разрешение посетить бизнесмена.

Тюремные врачи сказали адвокатам, что Платон чувствует себя очень плохо, но причина не известна.

На сегодняшнем заседании должны были заслушать бывшего главу «Victoribank» Наталью Политову, а также председателя совета директоров «Victoribank», племянника лидера ЛП Михая Гимпу Корнелиу Гимпу. Их заслушают на следующем заседании, которое состоится во вторник.

Следует отметить, что Вячеслав Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах, что нанесло «Banca de Economii» ущерб в размере около 800 миллионов леев.

Прокуроры пришли к выводу, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Позже часть этих денег использовалась для погашения кредитов, полученных ранее обвиняемым в банках Молдовы.