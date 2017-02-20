Байки от Плахотнюка

Плахотнюк, которого в социальных сетях народ прозвал самым лживым человеком в Молдовы, рассказал очередные байки собственного сочинения.

В частности, он заявил, что назначил себя председателем финансируемой им Демпартии, чтобы работать во благо народа.

Какое пафосное заявление!

На самом деле, как рассказал нашему корреспонденту источник из ДПМ, Плахотнюк стал лидером полиформирования в надежде спастись от международного розыска, который, по словам источника, ему в скором времени светит за преступление, совершенное против неких граждан России.

Также мини-олигарх заявил, что у него имеется «квалифицированная команда», которая якобы спасёт молдавский народ от всех бед. Если Плахотнюк имеет в виду своих марионеток Канду и Филипа, то он, безусловно, прав - это действительно квалифицированная команда, но не по спасению Молдовы, а по выводу активов в офшоры!

«Мы сумеем адаптироваться к повестке граждан, - вещал мини-олигарх, - и провести важные изменения в Молдове».

На самом деле, как вы прекрасно видите, дорогие читатели, Плахотнюк адаптирует молдавский народ под своё маниакальное желание владеть молдавским государством. Обещанные им изменения - это всего лишь смена выборного законодательства путём введения одномандатных округов, за счёт которых он намерен выиграть следующие парламентские выборы и удержаться у горячо желанной ВЛАСТИ!