Масленица-2017: традиции и ритуалы

Масленица каждый год широко отмечается в течение семи дней перед Великим постом. В народном календаре восточных славян этот праздник ознаменует границу между зимой и весной.

В 2017 году Масленицу начнут отмечать 20 февраля и закончат 26-го числа. Каждый день праздничной недели пекут блины. В масленичную неделю принято гадать. Проводятся всевозможные обряды и ритуалы. Самый яркий – сжигание чучела Зимы.

Понедельник 20 февраля - «Встреча». По традиции, ходят в гости к сватам.

Вторник 21 февраля – «Заигрыши». В этот день устраивались многочисленные смотрины невест.

Среда 22 февраля - «Лакомки». В этот день принято было лакомиться самыми всевозможными блинами – с начинками и без оных.

Четверг 23 февраля – «Широкий разгуляй». Начинаются широкомасштабные масленичные гуляния. Веселились всем селом.

Пятница 24 февраля – «Тещины вечерки». Как следует из самого названия, теща печет блины для любимого зятя.

Суббота 25 февраля – «Золовкины посиделки». Невесткам следует приглашать в этот день в дом золовок.

Воскресение 26 февраля - «Прощеное воскресенье». В этот день нужно попросить прощения у всех, кого могли обидеть.